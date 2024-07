Aduanas chinas: mejores aranceles preferenciales ¿a quién?

Las aduanas chinas otorgan el mejor trato arancelario a Hong Kong, Macao, Chile y Nueva Zelanda, según un informe de la Organización Mundial de Comercio (OMC).China aplica aranceles preferenciales bajo sus acuerdos comerciales preferenciales (ACPR) y acuerdos comerciales regionales (ACR). En los ACR de China, el porcentaje de líneas arancelarias libres de impuestos varía. Por ejemplo, la OMC indica que Hong Kong y Macao tienen 99.2% de líneas libres de aranceles, mientras que el Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu (Taipei Chino) tiene 23.5 por ciento. Sin embargo, no se disponen de datos sobre la utilización de estos aranceles preferenciales.La Organización Mundial del Comercio (OMC) se estableció en 1995 tras la ratificación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay y hoy incluye 164 miembros.

Aduanas chinas

Además, China otorga trato arancelario preferencial a las importaciones de Países Menos Adelantados (PMA) que tienen relaciones diplomáticas con ella. Para febrero de 2023, China aplicaba aranceles nulos a entre 95.4 y 98.4% de las líneas arancelarias de estos 44 PMA. Los PMA y China han comunicado al Comité de Normas de Origen de la OMC sobre las tasas de utilización de las exportaciones de los PMA bajo el arreglo comercial preferencial de China para los PMA.

Aranceles Consolidados

Cuando China se unió a la OMC en 2001, consolidó 100% de sus aranceles a tipos ad valorem. Para los productos agropecuarios, los tipos consolidaron entre 0 y 65%, y para los productos no agropecuarios, entre 0 y 50 por ciento. El promedio aritmético de los tipos consolidados finales es de 9.6 por ciento. Esto incluye 15.1% para productos agropecuarios y 8.7% para productos no agropecuarios.Aunque todos los aranceles se consolidaron a tipos ad valorem, hay 31 líneas arancelarias con tipos no ad valorem. Las autoridades aseguran que, en la práctica, los equivalentes ad valorem de estas líneas no superan los tipos consolidados, ya que se aplica el tipo más bajo.