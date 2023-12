Adient: un fournisseur de premier plan de sièges en juste-à-temps en Chine 

Send an email

Adient, société américaine basée en Irlande, est l’un des principaux fournisseurs de sièges en juste-à-temps en Chine.

L’entreprise opère par l’intermédiaire de ses entités détenues à 100 % et de 6 coentreprises (consolidées et non consolidées) avec 36 sites de production dans 22 villes, soutenus par des centres techniques supplémentaires.

En arrière-plan, le gouvernement a déployé des efforts limités pour stimuler la consommation intérieure et la confiance dans le secteur privé chinois.

Le gouvernement a annoncé en juillet 2023 un financement à la consommation pour l’achat de véhicules électriques et d’électronique grand public, des secteurs confrontés à des surcapacités.

Simultanément, l’agence chinoise de planification économique a annoncé des opportunités pour les entreprises privées d’investir dans des projets de transport, d’énergie propre, d’infrastructure, de fabrication de pointe et d’agriculture.

La forte position d’Adient auprès des constructeurs automobiles européens et américains est complétée par des partenariats avec des groupes automobiles majeurs en Chine, ce qui a permis à Adient de pénétrer largement le marché par rapport à ses concurrents assis et d’être leader sur le plus grand marché de l’industrie.

Adient tire parti de son expertise opérationnelle et de ses capacités d’innovation développées dans le monde entier pour soutenir sa croissance en Chine.

Sièges

La société a achevé au cours de l’exercice 2023, clos le 30 septembre, le transfert de toutes les participations émises et en circulation dans deux coentreprises en Chine détenues directement par Adient, chacune représentant 25 % de ses participations totales émises et en circulation, à Yanfeng Automotive Trim Systems Company Ltd. pour un montant de 3 millions de dollars.

Adient a conclu un contrat de change à terme de 240 millions ¥ (35 millions $) au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2023 afin de couvrir de manière sélective certaines parties de son investissement net en Chine.

La société est un leader mondial dans le secteur de la fourniture de sièges automobiles, avec des positions de premier plan sur les marchés américain, européen et chinois, et entretient des relations de longue date avec les plus grands équipementiers automobiles du monde.

Les technologies brevetées d’Adient s’étendent à pratiquement tous les domaines des solutions de sièges automobiles, y compris les systèmes de sièges complets, les armatures, les mécanismes, la mousse, les appuis-tête, les accoudoirs et les housses décoratives.

Adient est un fournisseur mondial de sièges qui a la capacité de concevoir, développer, fabriquer et livrer des systèmes de sièges complets et des composants dans toutes les grandes régions productrices d’automobiles du monde.