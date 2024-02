Acordos da Whirlpool com a Arcelik

A Whirlpool Corporation informou que espera concluir em abril de 2024 uma série de acordos com a empresa multinacional turca Arçelik A.Ş («Arcelik«).

A Arcelik gere várias marcas, incluindo a sua marca homónima «Arçelik» e outras marcas como a Beko, a Grundig e a Blomberg.

Em especial, a Beko é uma marca bem conhecida no domínio dos electrodomésticos e da eletrónica de consumo.

Em 16 de janeiro de 2023, a Whirlpool celebrou um acordo de contribuição com a Arcelik, em conformidade com a transformação da carteira da Whirlpool.

Nos termos do acordo, a Whirlpool contribuirá com as suas actividades europeias no domínio dos grandes electrodomésticos e a Arcelik contribuirá com as suas actividades europeias no domínio dos grandes electrodomésticos, eletrónica de consumo, ar condicionado e pequenos electrodomésticos para a entidade recém-formada, da qual a Whirlpool deterá 25% e a Arcelik 75%, sob reserva de um mecanismo de ajustamento baseado em determinadas questões financeiras.

Além disso, a Whirlpool chegou posteriormente a um acordo para a venda das actividades da Whirlpool no Médio Oriente e em África à Arcelik.

Essas transações envolvem os negócios que são coletivamente referidos como o negócio europeu de grandes eletrodomésticos e foram classificados como detidos para venda no quarto trimestre de 2022.

A Whirlpool manterá a propriedade do seu negócio de pequenos electrodomésticos KitchenAid na divisão geográfica EMEA, que abrange a Europa, o Médio Oriente e África.

As transacções deverão ser concluídas em abril de 2024 e incluem nove unidades de produção da Whirlpool localizadas em Itália, Polónia, Eslováquia e Reino Unido, bem como duas unidades de produção da Arcelik na Roménia.

Whirlpool

A transação europeia está sujeita a determinadas condições de fecho, incluindo as aprovações regulamentares da Comissão Europeia, Alemanha, Áustria e China, que foram recebidas, e do Reino Unido, que ainda não foram concedidas.

Em 8 de fevereiro de 2024, a Autoridade da Concorrência e dos Mercados do Reino Unido (CMA) autorizou provisoriamente a transação.

Electrodomésticos

A CMA deverá também emitir a sua decisão final até 26 de março de 2024.

A Whirlpool é uma empresa multinacional norte-americana especializada no fabrico e comercialização de electrodomésticos.

A empresa fabrica produtos em 10 países e comercializa produtos em quase todos os países do mundo.