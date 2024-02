Send an email

Accords entre Whirlpool et Arcelik

Whirlpool Corporation a indiqué qu’elle comptait conclure en avril 2024 une série d’accords avec la multinationale turque Arçelik A.Ş («Arcelik«).

Arcelik gère plusieurs marques, notamment sa marque éponyme «Arçelik» et d’autres marques telles que Beko, Grundig et Blomberg.

Beko, en particulier, est une marque bien connue dans le domaine des appareils ménagers et de l’électronique grand public.

Le 16 janvier 2023, Whirlpool a conclu un accord de contribution avec Arçelik dans le cadre de la transformation du portefeuille de Whirlpool.

Selon les termes de l’accord, Whirlpool apportera ses activités européennes dans le domaine des gros appareils ménagers et Arcelik apportera ses activités européennes dans le domaine des gros appareils ménagers, de l’électronique grand public, de la climatisation et des petits appareils ménagers à l’entité nouvellement formée, dont Whirlpool détiendra 25% et Arcelik 75%, sous réserve d’un mécanisme d’ajustement basé sur certaines questions financières.

En outre, Whirlpool a ensuite conclu un accord pour la vente à Arcelik des activités de Whirlpool au Moyen-Orient et en Afrique.

Ces transactions concernent les activités qui sont collectivement désignées comme les activités européennes de gros électroménager et ont été classées comme détenues en vue de la vente au quatrième trimestre de 2022.

Whirlpool conservera la propriété de son activité de petits appareils KitchenAid dans la division géographique EMEA, qui couvre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Les transactions devraient être finalisées en avril 2024 et comprennent neuf usines de production de Whirlpool situées en Italie, en Pologne, en Slovaquie et au Royaume-Uni, ainsi que deux usines de production d’Arcelik en Roumanie.

Whirlpool

La transaction européenne est soumise à certaines conditions de clôture, notamment les approbations réglementaires de la Commission européenne, de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Chine, qui ont été reçues, et du Royaume-Uni, qui reste à obtenir.

Le 8 février 2024, l’autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a provisoirement autorisé la transaction.

Appareils ménagers

La CMA devrait également rendre sa décision finale d’ici le 26 mars 2024.

Whirlpool est une multinationale américaine spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’appareils électroménagers.

Elle fabrique des produits dans dix pays et les commercialise dans presque tous les pays du monde.