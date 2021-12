ABM: en el 2022 las tasas de préstamos o créditos podría aumentar debido a la inflación anual

Es una realidad que México desde hace varios meses viene atravesando un proceso inflacionario , que trae sin lugar a dudas consecuencias directas en muchos sectores de la economía. Una de ellas puede la suba en las tasas de interés en distintos productos financieros, y de hecho, días atrás, desde la presidencia de la Asociación de Bancos de México (ABM) anunciaron que lo más probable es que en lo que respecta a tarjetas de créditos personales o tarjetas de crédito, suban las tasas que van a tener que pagar los usuarios.

Destacan los especialistas de este organismo que los productos que sufrirán la variación en las tasas, aunque no debe ser algo demasiado preocupante, van a ser los de corto plazo, como los dos antes mencionados. En el caso de otras operaciones, como pueden ser los créditos hipotecarios que cuentan siempre con tasa fija, no van a tener ningún tipo de variación.

Trending Desafíos laborales y aprendizaje en línea

Más allá de esta situación, desde ABM resaltaron como positivo el equilibrio financiero que pudo implementar el Banco de México (Banxico), realizando aumentos de tasas pero que sean realmente equilibrados, sin provocar demasiados inconvenientes a la economía y a la población en general. Remarcar que la autoridad monetaria mexicana por un lado, está haciendo algo muy bueno que es que se está adelantando a esta suba de la inflación, pero por otro lado, también está siendo muy prudente al elevar las tasas, con porcentajes muy pequeños.

Esto último mencionado es una de las cuestiones más importantes, debido a que muestra como el Banxico está, por el momento, sabiendo contener la situación, diferenciándose de otros países que están teniendo inflaciones similares en la actualidad por las crisis económicas generadas sobre todo por el Covid 19, como puede ser el caso de Brasil. Esto provoca que de a poco, la demanda de crédito está nuevamente recuperando el terreno perdido, y se espera que de seguir todo como está hasta ahora, o si mejora también, se puedan alcanzar los niveles previos a la pandemia y en el 2022 habrá mucha mayor colocación de crédito por parte de los bancos.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que es la entidad que se encargar de hacer un control sobre las instituciones financieras, uno de los primeros consejos que remarca a la hora de hacer una solicitud, cuando se precisa de dinero, es comparar un préstamo personal con otros, a los fines de poder encontrar la tasa de interés más atractiva y competitiva, que sea conveniente de acuerdo a la rapidez con que precisemos la liquidez.

Además de eso, y ya para cerrar, desde hace mucho tiempo que la Condusef viene dando consejos y recomendaciones para que los usuarios, no sólo puedan encontrar las mejores tasas cuando piden un crédito, sino que también para que no sean víctimas de fraudes o engaños, principalmente por los delitos cibernéticos. A esos fines, recomienda siempre verificar que la entidad esté registrada y sea legal, no otorgar demasiados datos hasta no conocer toda la información del préstamo, entre otras cosas que pueden ser fundamentales.