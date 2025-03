A USCC pede a capacitação da alfândega mexicana

A Câmara de Comércio dos Estados Unidos (USCC) pediu a capacitação da alfândega mexicana para lidar melhor com os produtos falsificados.

Em uma carta enviada ao Representante de Comércio da Casa Branca (USTR), a USCC solicitou que o governo dos EUA trabalhasse com o México para melhorar sua estrutura de conformidade de acordo com o Capítulo 20 do T-MEC.

Além disso, a Câmara incentivou os legisladores mexicanos a introduzirem uma legislação antifalsificação para capacitar a alfândega a apreender e destruir independentemente os produtos falsificados e enfrentar a ameaça de pequenas embalagens e vendas on-line de produtos falsificados.

Alfândega mexicana

Há muito tempo o México enfrenta desafios no combate ao comércio ilícito e aos produtos falsificados.

A atual Lei Aduaneira só dá às autoridades o poder de iniciar medidas, sem o poder de apreender ou destruir itens que violem a propriedade intelectual.

Cada remessa suspeita requer um mandado do Gabinete do Procurador Geral para inspeção e detenção.

“Embora os procedimentos administrativos possam ser úteis na identificação de infratores conhecidos, eles são caros e demorados”, disse o USCC.

Como resultado, os detentores de direitos estão recorrendo cada vez mais à Unidade Especializada do Gabinete do Procurador Geral para processos criminais. No entanto, o USCC observou que os cortes orçamentários diminuíram a eficácia dessa unidade na realização de batidas e apreensões.

Legislação

Com relação ao T-MEC, o acordo estabelece a autoridade de aplicação ex officio como requisito, mas nem a Lei de Propriedade Industrial revisada nem a Lei de Alfândega revisada estabelecem autoridade ex officio clara e inequívoca para a polícia de fronteira agir contra mercadorias suspeitas de infringir a propriedade intelectual.

A Lei de Propriedade Industrial revisada mantém a ênfase e o poder das apreensões antes da IMPI e a Lei de Alfândega simplesmente declara que qualquer ação tomada pelos funcionários da alfândega será tomada como “auxiliar” da IMPI.