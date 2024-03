A OMC prorroga a moratória sobre o comércio eletrónico 

A Organização Mundial do Comércio (OMC) decidiu prorrogar por mais dois anos a moratória sobre o comércio eletrónico, ao abrigo da qual os países não cobram direitos aduaneiros sobre as importações.

Os membros da OMC tomaram esta decisão na Décima Terceira Conferência Ministerial (MC13), realizada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Em particular, o comércio eletrónico na América Latina está a crescer rapidamente, mas representa ainda uma pequena fração do mercado retalhista total. De acordo com a Insider Intelligence, o comércio eletrónico na América Latina aumentará para 144,7 mil milhões de dólares em 2023, uma taxa de crescimento de 14,3 % em relação a 2022, o que a torna uma das regiões de crescimento mais rápido.

Moratória sobre o comércio eletrónico

Ao mesmo tempo, ele representa apenas cerca de 10,1% de todas as vendas totais no varejo na América Latina, um atraso de 5 anos em comparação com a atual penetração global do comércio eletrônico de 19,5%, o que, para a plataforma de comércio digital VTEX, apresenta uma oportunidade e um caminho para o crescimento à medida que mais vendas se tornam on-line.

«Acordamos em manter a prática atual de não impor direitos aduaneiros às transmissões electrónicas até à décima quarta sessão da Conferência Ministerial. A moratória e o programa de trabalho expirarão nessa data», diz o acordo publicado pela OMC, na pendência da sua adoção formal.