A inteligência artificial aumenta o PIB dos EUA, observou o Banco do Canadá em um relatório publicado em abril de 2025.

Sem fazer uma especificação quantitativa, o banco central canadense se referiu ao impacto desse ramo da tecnologia da informação.

Apesar do aumento da incerteza decorrente das tarifas dos EUA, o Banco do Canadá disse que o investimento empresarial provavelmente se recuperou nos Estados Unidos no primeiro trimestre devido a um aumento nas compras de aeronaves e ao aumento dos gastos relacionados à inteligência artificial.

A economia dos EUA cresceu fortemente em 2024, mas depois desacelerou no início de 2025 em meio à crescente incerteza política e ao enfraquecimento da confiança.

Inteligência artificial aumenta o PIB

No primeiro trimestre, o PIB real caiu 0,1% em uma taxa trimestral. Esse número surpreendeu o mercado, pois ficou abaixo dos 0,6% do trimestre anterior e dos 0,5% esperados pelos analistas.

Por trás da queda, houve um fator que se destacou: o salto nas importações. As empresas anteciparam suas compras antes do anúncio das novas tarifas. Como resultado, as exportações líquidas subtraíram 1,2 ponto do crescimento.

Produtividade

Quando a produtividade aumenta, a economia pode produzir mais com os mesmos recursos. Isso aumenta a renda e fortalece o crescimento sustentado.

A Inteligência Artificial (IA) parece ser uma das chaves para alcançar esse objetivo. Embora as estimativas variem, a maioria concorda que seu impacto no PIB será positivo.

Um estudo da Goldman Sachs prevê que a IA poderia gerar um aumento cumulativo no PIB de até 0,9% no curto prazo.

No entanto, o cenário de longo prazo levanta mais questões, destaca uma análise do Congresso dos EUA: que novas tarefas serão criadas, qual será a complexidade delas e se sua adoção será uniforme em todos os setores?

De acordo com outra análise, o efeito da IA dependerá de quais setores a adotarão e se ela se traduzirá ou não em maiores ganhos de produtividade. Na melhor das hipóteses, o PIB poderia crescer até 35% acima de seu nível de referência. Mas se as condições mudarem, esse impacto poderá ser muito menor.