A indústria de plásticos em Querétaro: crucial para peças de avião, eletrodomésticos e autopeças

A indústria de plásticos em Querétaro é estrategicamente importante para abastecer a produção de peças de aeronaves, eletrodomésticos e autopeças.

Desde que decolou em Querétaro, em 2006, com a chegada da Bombardier Aerospace, o setor aeronáutico tem se desenvolvido continuamente.

Agora, por exemplo, a Safran produz motores que são exportados para a França. Ela também está prestes a começar a produzir as ligas de turbina mais complexas na França.

Indústria de plásticos

Marco Antonio Del Prete, Secretário de Desenvolvimento Sustentável de Querétaro, disse que há uma ligação entre a produção de plásticos, eletrodomésticos e a produção de autopeças e peças aeronáuticas.

Exemplos de produção no setor aeronáutico em Querétaro incluem os seguintes casos. A Bombardier Aerospace produz fuselagens para jatos executivos, como o Global 7500. Além disso, a Safran desenvolve trens de pouso e peças de motor para motores como o LEAP.

A GE Aerospace monta componentes para motores como o GE90. A Airbus Helicopters fabrica peças para helicópteros leves. A Latecoere produz portas de aeronaves e subconjuntos estruturais. E a Aernnova cria estabilizadores de metal e compostos.

“No setor automotivo, não fabricamos mais apenas peças automotivas, mas já estamos fabricando sistemas automotivos”, acrescentou Del Prete, destacando a produção relacionada ao desenvolvimento da tecnologia de direção no estado.

Entre outros, sistemas de transmissão e trem de força, sistemas de direção e sistemas de suspensão e chassi são fabricados em Querétaro.

Eletrodomésticos

O plástico é essencial na indústria manufatureira devido à sua versatilidade, leveza e resistência. Em setores como o aeroespacial, automotivo e de eletrodomésticos, ele reduz o peso, melhora a eficiência e aumenta a durabilidade. Além disso, impulsiona a inovação tecnológica e se adapta às exigências ambientais graças à sua capacidade de reciclagem.

A Mabe produz refrigeradores, fogões e máquinas de lavar e investiu em um Centro de Tecnologia e Projetos (T&P) em Querétaro, onde novos produtos são desenvolvidos e testados antes de serem lançados no mercado.

Querétaro está estrategicamente localizado no corredor industrial de Bajío, com acesso rápido aos principais portos e grandes mercados, como a Cidade do México e Guadalajara, o que reduz os custos e os tempos de logística. Também possui infraestrutura avançada, incluindo um aeroporto internacional de cargas, uma rede rodoviária eficiente e um parque logístico com conexões ferroviárias para movimentar grandes volumes de mercadorias.