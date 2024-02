A guerra comercial EUA-China: empregos como prometido

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China não gerou os empregos prometidos pelo antigo presidente Donald Trump, segundo uma análise publicada pelo National Bureau of Economic Research (NBER).

Em vez disso, a guerra comercial rendeu dividendos políticos ao Partido Republicano.

Intitulado «Help for the heartland? The employment and electoral effects of the Trump tariffs in the United States«, a análise foi efectuada pelos economistas David Autor, Anne Beck, David Dorn e Gordon Hanson.

Estes quatro economistas estudaram as consequências económicas e políticas da guerra comercial de 2018-2019 entre os Estados Unidos, a China e outros parceiros comerciais dos EUA a um nível geográfico detalhado, explorando medidas de exposição local às tarifas de importação dos EUA, tarifas de retaliação estrangeiras e programas de compensação dos EUA.

Quais foram as suas conclusões? Até à data, a guerra comercial não proporcionou alívio económico ao coração dos EUA: as tarifas de importação sobre bens estrangeiros não aumentaram nem reduziram o emprego nos EUA em sectores recentemente protegidos; as tarifas de retaliação tiveram impactos negativos claros no emprego, principalmente na agricultura; e estes danos foram apenas parcialmente mitigados pelos subsídios agrícolas compensatórios dos EUA.

Guerra comercial

Em consonância com as visões expressivas da política, a guerra tarifária parece, no entanto, ter sido um sucesso político para o Partido Republicano no poder.

Os residentes das regiões mais expostas às tarifas de importação eram menos propensos a identificar-se como democratas, mais propensos a votar na reeleição de Trump em 2020 e mais propensos a eleger republicanos para o Congresso.

As tarifas estrangeiras retaliatórias, entretanto, apenas enfraqueceram modestamente esse apoio.

Antecedentes

Duas décadas depois de estabelecer relações comerciais normais permanentes com a China e facilitar a adesão do país à Organização Mundial do Comércio, os Estados Unidos impuseram tarifas substanciais sobre as importações chinesas e produtos selectivos de outros países em 2018.

Esta mudança protecionista na política comercial dos EUA desencadeou uma guerra comercial que envolveu sucessivas rondas de aumentos de tarifas sobre as importações dos EUA, tarifas estrangeiras de retaliação e subsídios dos EUA aos sectores afectados.

O objetivo declarado da política comercial da administração Trump era «trazer os empregos de volta à América». Um objetivo secundário da política era, presumivelmente, gerar apoio político nos locais afectados pelo comércio com a China.