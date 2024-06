A Guatemala é o maior exportador de melões para os EUA

A Guatemala continuou sendo o maior exportador de melões para os Estados Unidos em 2023, com um recorde de 280 milhões de dólares.

Com isso, sua participação no total das importações americanas da fruta cresceu de 52,8% em 2022 para 54,7% em 2023.

A maior participação anterior da Guatemala foi em 2016 e 2022, com 52,8%, de acordo com dados do Departamento de Comércio dos Estados Unidos.

Maior exportador de melões

O consumo de melão é popular pelas seguintes razões, em parte:

É um fruto de sabor doce e refrescante.

Tem benefícios nutricionais e é uma boa fonte de vitamina C e A, bem como de potássio.

É consumido de várias formas: em sobremesas, como fruta cortada, em saladas de fruta ou em sumos e batidos.

É apreciado pelo seu elevado teor de água.

As importações americanas de melões frescos de todo o mundo cresceram 7% em 2021 e 8% em 2022 e, em seguida, atingiram um recorde ao aumentar 37% em 2023, para 512 milhões de dólares.

Anteriormente, atingidas pela pandemia de Covid 19, estas compras estrangeiras caíram a uma taxa anual de 17%.

Concorrência

Estes países foram os principais fornecedores estrangeiros de melões para o mercado dos EUA em 2023:

Guatemala: 280 milhões de dólares (+42 por cento).

México : 117 milhões de dólares (+37 por cento).

Honduras : 100 milhões (+33 por cento).

Costa Rica: 11 milhões (-12 por cento).

História

A história do melão na América começa com a colonização europeia. Foi trazido pelos espanhóis e portugueses nos séculos XV e XVI.

Foi inicialmente cultivado em climas quentes da América Latina. Com o tempo, espalhou-se por todo o continente, adaptando-se a diferentes climas e zonas.

Atualmente, a América Latina é uma das regiões líderes na produção de melão. O México, as Honduras, a Costa Rica e a Guatemala contam-se entre os maiores produtores. Estes países enviam grandes quantidades de melão para o estrangeiro, desempenhando um papel crucial no comércio mundial deste fruto.