A frota da Traxión diminui em mobilidade de carga

A frota da Traxión diminuiu em seu segmento de mobilidade de carga, de 2.331 unidades em 2022 para 2.240 em 2023.

A empresa opera uma das maiores frotas de caminhões do México.

Em contrapartida, o número de semirreboques da Traxión aumentou de 3.192 em 2022 para 3.202 em 2023.

A frota da Traxión

A Traxión se destaca por ter uma das frotas mais modernas do setor. Em 2023, a idade média de sua frota era de 4,8 anos, a mesma que em 2022. Em comparação, a média nacional no final de 2023 era de 20,4 anos, de acordo com dados do Ministério de Infraestrutura, Comunicações e Transporte (SICT).

A empresa presta seus serviços por meio de subsidiárias como MyM, Egoba, Grupo SID, AFN e El Bisonte. A Traxion mantém um alto nível de centralização entre suas subsidiárias. Entre outras coisas, elas compartilham terminais, oficinas de manutenção e um sistema de abastecimento centralizado. Essa estratégia permite que a empresa melhore a eficiência, mantenha a flexibilidade, ofereça preços competitivos e aumente a lucratividade.

O transporte de cargas representou 31,0% da receita total da Traxión em 2023. Durante esse ano, a empresa gerou receitas operacionais de MXN24,807 bilhões, um aumento de 22,1% em relação ao ano anterior. Além disso, seu lucro líquido consolidado aumentou 26,2%, chegando a US$ 638,7 milhões.

Serviços de transporte

O segmento de mobilidade de carga da Traxion tem uma frota diversificada. Ela inclui 3.202 semirreboques (caixas secas e refrigeradas), 294 carretas e plataformas, além de 211 funis e caminhões-tanque.

A empresa atende principalmente aos principais clientes do setor, oferecendo uma variedade de serviços, como:

Agenciamento de frete. Nacional. Internacional, Refrigerado. Especializado Consolidado Intermodal

Movimentação

Regiões de operação

A Traxión opera nas regiões mais ativas e densamente povoadas do México, como a Cidade do México, Monterrey e Guadalajara. Além disso, está presente em áreas de rápido crescimento, como El Bajío, e nas áreas de fronteira com os Estados Unidos, como Nuevo Laredo e Tijuana.

Em fevereiro de 2023, a empresa abriu sua primeira instalação de logística 3PL em Del Rio, Texas, marcando seu primeiro passo para uma expansão bem-sucedida nos Estados Unidos.