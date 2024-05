A Flex regista mais vendas no México do que na China em 2024

A Flex, anteriormente conhecida como Flextronics, registou mais vendas no México do que na China no ano fiscal de 2024.

No ano que terminou a 31 de março, a Flex registou vendas de 26,415 mil milhões de dólares em todo o mundo.

Desse total, as vendas no México tiveram uma quota de 26%, ocupando o primeiro lugar.

Seguiram-se as vendas na China (19%), nos Estados Unidos (14%) e na Malásia (8%).

Dois anos antes, em 2022, a China representava 25% das vendas totais da empresa, enquanto a quota do México era de 21%.

Em 2023, os dois países estavam empatados, com 23% das vendas totais da empresa.

Os clientes incluem a Apple, a Cisco Systems, a Johnson and Johnson, a Motorola Solutions, a Nike e a Xerox Holdings Corporation.

Flex

As vendas desta empresa foram de 24,633 mil milhões de dólares no exercício de 2022 e de 28,502 mil milhões de dólares no exercício de 2023.

Com sede em Singapura, a Flex fornece soluções de conceção, fabrico, distribuição e serviços para uma vasta gama de indústrias.

A empresa é um dos maiores fornecedores mundiais de soluções para a cadeia de abastecimento global.

A Flex estabeleceu uma extensa rede de instalações de fabrico nos principais mercados comerciais e de consumo do mundo (Ásia, Américas e Europa) para satisfazer as crescentes necessidades de externalização dos clientes multinacionais e regionais.

Fábricas

A empresa concebe, constrói, envia e presta assistência a produtos comerciais e de consumo para os seus clientes através de uma rede de aproximadamente 100 instalações em cerca de 30 países em quatro continentes.

Em 31 de março de 2024, a sua capacidade total de fabrico era de aproximadamente 27 milhões de pés quadrados.

A empresa é especializada no fabrico de produtos electrónicos, desde componentes individuais a dispositivos completos, e oferece serviços de conceção de produtos, fabrico de protótipos, produção em massa, logística e gestão da cadeia de fornecimento.

A Flex tem-se destacado pelo seu foco na inovação, sustentabilidade e responsabilidade social corporativa nas suas operações.

Origens

Em 1969, Joe e Barbara-Ann McKenzie iniciaram uma empresa familiar chamada Flextronics, que fabricava placas de circuito para o número crescente de empresas do Vale do Silício.

Ao automatizar a construção de placas, conseguiram produzir placas de forma mais fiável, mais rápida e mais económica do que os seus clientes conseguiam fazer por si próprios.