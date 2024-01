Send an email

A estrutura TIGIE no México

A estrutura TIGIE (Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación) no México é utilizada para captar os registos aduaneiros.

Por outras palavras, a TIGIE é o sistema pautal utilizado no México para classificar e regular as importações e as exportações.

O México exportou produtos com um valor aduaneiro de 593.012 milhões de dólares em 2023, um montante 2,6% superior ao de 2022, de acordo com as estatísticas do Inegi.

Por outro lado, este país importou mercadorias no valor de 598.475 milhões de dólares no ano passado, uma diminuição de 1 por cento em relação ao ano anterior.

Os registos aduaneiros representam a principal fonte para gerar a Balança Comercial de Mercadorias do México (BCMM).

Além disso, a sua utilização durante o processamento da informação contribui para uma análise mais aprofundada das mercadorias, das tendências e das estruturas económicas a qualquer nível de desagregação.

A TIGIE classifica as mercadorias em várias categorias e atribui taxas pautais específicas a cada categoria e baseia-se no Sistema Internacional Harmonizado de Códigos Pautais.

Por sua vez, o Sistema Harmonizado é reconhecido mundialmente para a classificação das mercadorias transaccionadas.

Estrutura da TIGIE

O Sistema Harmonizado ajuda a determinar os direitos e impostos aplicáveis às diferentes mercadorias que entram ou saem do país.

Serve igualmente de base para as estatísticas comerciais e para fins regulamentares.

A TIGIE é actualizada periodicamente para refletir as alterações nas práticas comerciais internacionais e para se alinhar com as normas mundiais.

No que respeita à divulgação da informação, a sua utilização permite a publicação do montante das exportações e importações ao nível do capítulo, da posição, da subposição e da posição pautal.

A partir de 2021, Capítulo, Rubrica, Sub-rubrica, Secção Pautal e Item Pautal e Número de Identificação Comercial (NIF), permite ainda o cumprimento dos requisitos de diferentes utilizadores nacionais e internacionais em diferentes níveis de classificação.

De acordo com o INEGI, a comparabilidade internacional faz-se ao nível da Subposição (seis dígitos).

A TIGIE considera adicionalmente o capítulo 98 onde são classificadas as operações especiais, enquanto que para fins estatísticos o INEGI incorpora o capítulo 99 onde são integrados os registos que não são consistentes com a pauta atual.

Importações

Relativamente ao classificador de países, é utilizado o apêndice 4 do anexo 22 das regras gerais do comércio externo, que se baseia na norma internacional ISO-ALPHA 3.

No caso das importações, é feita referência ao país de origem, enquanto nas exportações é considerado o país de último destino conhecido.