A economia alemã: fraqueza do PIB e do consumo

A economia alemã crescerá 0,2% em 2024 e 1,3% em 2025, após uma contração de 0,3% em 2023, de acordo com as projecções do Fundo Monetário Internacional (FMI).

No seu desempenho mais recente, o produto interno bruto (PIB) da Alemanha diminuiu 0,3% no quarto trimestre de 2023, em comparação com o terceiro trimestre de 2023, após o ajustamento para efeitos de preços, sazonais e de calendário.

O FMI reviu em baixa o ritmo de recuperação da economia alemã em 0,3 pontos percentuais para 2024 e 2025, devido à persistência de um fraco sentimento dos consumidores, embora este ajustamento seja largamente compensado por melhorias em várias economias mais pequenas, incluindo a Bélgica e Portugal.

Depois de o PIB da Alemanha ter mais ou menos estagnado nos primeiros três trimestres de 2023, o desempenho económico diminuiu no quarto trimestre de 2023.

Embora o declínio na formação de capital tenha tido um efeito desanimador na atividade económica, o consumo aumentou ligeiramente.

Economia alemã

No quarto trimestre de 2023, a despesa de consumo final das famílias aumentou 0,2% em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Isso se deveu em parte à maior demanda por serviços.

Ao mesmo tempo, de acordo com o Rentenbank, a despesa de consumo final do governo aumentou 0,3% no quarto trimestre de 2023 em comparação com o terceiro trimestre de 2023.

Em contraste, a formação de capital diminuiu consideravelmente em comparação com o terceiro trimestre de 2023.

A formação bruta de capital fixo na construção diminuiu 1,7%, na sequência das descidas já registadas no 2.º trimestre e no 3.º trimestre de 2023.

O declínio na formação bruta de capital fixo em máquinas e equipamentos no final do ano foi ainda mais pronunciado, caindo 3,5%.

Comércio internacional

No 4.º trimestre de 2023, as exportações de bens e serviços diminuíram 1,6 por cento em comparação com o 3.º trimestre de 2023, enquanto as importações diminuíram 1,7 por cento em comparação com o 3.º trimestre de 2023.

A diminuição do comércio de bens deveu-se, em parte, a uma procura externa mais fraca, às tensões geopolíticas em curso e aos elevados preços da energia.