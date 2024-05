A concorrência da Pepsico em 2023

A concorrência da Pepsico está concentrada na The Coca-Cola Company e também inclui empresas como a Conagra Brands, The Kraft Heinz Company, Mondelēz International, Monster Beverage Corporation, Nestlé e Red Bull.

Muitos dos produtos da empresa multinacional de alimentos e bebidas ocupam posições de liderança significativas na indústria de alimentos de conveniência nos Estados Unidos e em todo o mundo.

Em 2023, a Pepsico e a The Coca-Cola Company representavam cerca de 19% e 20%, respetivamente, da categoria de refrigerantes líquidos dos Estados Unidos, de acordo com as estimativas de vendas a retalho em canais medidos, segundo a Information Resources, Inc.

No entanto, a The Coca-Cola Company tem uma vantagem significativa em termos de quota de mercado de refrigerantes gaseificados em muitos mercados fora dos Estados Unidos.

Os produtos de bebidas e snacks da Pepsico pertencem a categorias e mercados altamente competitivos e competem com produtos de empresas internacionais de bebidas e snacks que operam em várias geografias, bem como com fabricantes regionais, locais, de marcas próprias e de marcas económicas.

Além disso, outros concorrentes são empresas mais pequenas que desenvolvem e vendem micromarcas diretamente aos consumidores através de plataformas de comércio eletrónico ou de retalhistas centrados em produtos de origem local.

A concorrência da Pepsico

Em muitos países onde os produtos da Pepsico são vendidos, incluindo os Estados Unidos, a The Coca-Cola Company é o principal concorrente da Pepsico no sector das bebidas.

Outros concorrentes no sector das bebidas e dos alimentos preparados incluem a Campbell Soup Company, a Hormel Foods Corporation, a Kellanova, a Keurig Dr Pepper e a Link Snacks.

Com sede em Purchase, Nova Iorque, a Pepsico foi criada em 1965 através da fusão da Pepsi-Cola e da Frito-Lay.

Atualmente, as suas bebidas e produtos de fast-food competem principalmente em termos de reconhecimento e fidelidade à marca, sabor, preço, valor, qualidade, variedade de produtos, inovação, distribuição, espaço nas prateleiras, publicidade e marketing.

As empresas também competem em termos de atividade promocional (incluindo a digital), embalagem, conveniência, serviço e capacidade de antecipar e responder eficazmente às preferências e tendências dos consumidores, incluindo a crescente preocupação dos consumidores com a saúde, o bem-estar e a sustentabilidade e a aceleração contínua do comércio eletrónico e de outros métodos de distribuição e compra de produtos.