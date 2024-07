A Camimex pediu uma política pública para promover a mineração responsável

A Câmara Mexicana de Minas (Camimex) pediu uma política pública para promover a mineração responsável no México.Jaime Gutiérrez, presidente da Camimex, disse que a indústria enfrentou mudanças importantes, como a restrição do lítio para uso exclusivo do estado em 2022 e a reforma da Lei de Mineração em maio de 2023. «Diante desses desafios, nos mantivemos firmes e unidos, o que nos permitiu transmitir nossos pontos de vista no Congresso e com as autoridades federais, conseguindo transmitir alguns dos graves impactos contidos na primeira iniciativa «, disse ele em entrevista coletiva na quarta-feira. «Embora algumas mudanças tenham sido alcançadas, ainda temos uma grande tarefa para promover uma política pública que incentive a mineração responsável em nosso país e que essa atividade seja vista como o que somos, aliados naturais para o bem-estar do México», acrescentou.

Mineração responsável

Mas a Camimex salientou que o sector enfrenta atualmente uma nova iniciativa que visa proibir a exploração mineira a céu aberto. «Como já expressámos em diferentes ocasiões, consideramos que esta proposta é um erro que teria consequências graves, em termos de emprego e receitas fiscais, comprometendo o desenvolvimento económico e a construção de um futuro mais sustentável para o México», disse Gutiérrez.

Competitividade

A Camimex foi criada em 31 de março de 1937 por tempo indeterminado e o seu objeto social é representar os interesses gerais da indústria mineira e metalúrgica mexicana.O seu objetivo? Promover o desenvolvimento dos seus membros e ajudar na defesa dos seus interesses, sendo uma instituição pública, autónoma e com personalidade jurídica distinta da dos seus membros.Segundo a Câmara, estas questões dificultam o desenvolvimento do sector mineiro:

A não atribuição de novas concessões.

Atrasos no tratamento das formalidades.

Insegurança jurídica.

Alterações recentes da legislação.

A carga fiscal.

A insegurança nas regiões mineiras.

Para inverter esta situação, a Camimex pretende estabelecer e reforçar canais de comunicação que gerem diálogo e troca de opiniões com as autoridades responsáveis por cada questão, bem como com os diferentes actores envolvidos, desenvolvendo propostas específicas para a resolução de cada um dos problemas.

Produção

Este é o valor da produção mineira e metalúrgica do México nos últimos quatro anos: