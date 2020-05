Un total de 90 empresas de autopartes pidieron reanudar sus actividades en México para poder suministrar sus productos a la industria automotriz terminal que se prepara para iniciar sus operaciones en Estados Unidos tras la fase más crítica del COVID-19 en este último país.

Todas esas empresas forman parte de Asociación de Fabricantes de Motor y Equipos (MEMA, por su sigla en inglés) representa a unos 1,000 proveedores de vehículos que fabrican y remanufacturan componentes y sistemas para uso en automóviles de pasajeros y camiones pesados y que proporcionan equipo original a vehículos nuevos, así como autopartes de recambio.

Bill Long, presidente y director general de MEMA, hizo esta petición a Mike Pompeo, secretario de Estado, en una carta firmada el 5 de mayo.

El 12 de mayo se adelantará un poco a la apertura prevista para el 18 de mayo de numerosas plantas de ensamblaje de Estados Unidos, lo cual es un paso esencial para permitir que se produzca el equipo original en esa fecha.

“Le pedimos que solicite autorización clara para que los proveedores de vehículos reinicien sus operaciones en México el 12 de mayo, antes del inicio de un nivel significativo de producción de los fabricantes de equipo original en los Estados Unidos el 18 de mayo”, dijo Long a Pompeo en la misiva, firmada también por 90 compañías del sector.

Sector mexicano

México produjo autopartes por un valor de 99,000 millones de dólares en 2019, de acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes (INA).

El país fabrica gran parte de los insumos, partes y componentes, desde motores, partes eléctricas y transmisiones, hasta embragues, cubreasientos, alfombras y otras autopartes.

La industria automotriz (incluidas las autopartes) de México contribuye con alrededor del 18.5% del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero y el tamaño del mercado local del sector es de 70,800 millones de dólares.

Empresas de autopartes

Las empresas que firmaron la carta son:

ABC

ABC Technologies, Action Truck Parts, Acument Global Technologies, ADAC Automotive, Allison Transmission, ALUDYNE, American Axle & Manufacturing, Aptiv, Arconic Corp, BBB Industries, Bendix Commercial Vehicle Systems, BorgWarner Inc., Brake Parts Inc. (BPI), Brembo North America, Inc., Bridgestone Americas, Inc., Brose North America, Inc., Busche Performance Group, Cadillac Products, y Chrysan Industries, Inc., Clean Energy Systems, Continental Automotive Systems, Inc., Coastal Automotive y Creative Extruded Products, LLC.

DFGH

Dana, Delphi Technologies, DENSO International America Inc., Diesel Service Center, DieselCore, Eberspaecher North America, Elgin Industries, Faurecia, Freudenberg NA Limited Partnership, GHSP, Inc., Gil-Mar Manufacturing, Global OE Commercial Vehicle, Grote Industries, Haldex, NA, HD Brakes and 5th Wheel Group. Hendrickson International, enniges Automotive, HFI, LLC, e HIROTEC AMERICA.

IKM

IEE Sensing, Inc., Illinois Tool Works Inc., International Fuel Injection, Inteva Products, IRISO U.S.A., Inc., KAMX INC, MacLean-Fogg Company, Magna International, Marelli Corporation, Martinrea International Inc., Means Industries, Meritor, Inc., Metro Fuel Injection, Midwest Fuel Injection, y Montaplast of North America, Mubea Inc.

NOPR

Nemak, Nexteer Automotive, NMB Technologies Corporation, North American Stamping Group, LLC, NTN Bearing Corp. of America, Omega Holdings, Pacific Fuel Injection, Phillips Industries, Piston Group LLC, Plastomer Corporation, Powers and Sons, LLC, PPG Automotive Coatings Americas, Pressure Systems International, Rand Group Inc., y Robert Bosch LLC.

STUVWZ

Schaeffler Group USA Inc., SEG Automotive North America, Shape Corp., Stoneridge, Inc., Superior Industries, Tenneco Automotive, Toyoda Gosei North America Corporation, Truck-Lite, LLC, TS Tech Americas, Inc., TWB Company, LLC, Umicore Autocat USA, Inc., Unique Fabricating Inc., Valeo NA, Varroc Lighting Systems, Velvac, Inc., Webasto Group, y ZF North America.

Medidas

A través de la división de Asociación de Proveedores de Equipos Originales (OESA) de MEMA, está Asociación ha trabajado directamente con los fabricantes de automóviles para desarrollar Pautas de Salud y Seguridad recomendadas por la industria1 para todos los proveedores.

Estos recursos se basan en la orientación de las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud y cubren temas fundamentales de seguridad en el lugar de trabajo: educación y comunicación, preselección del personal, distanciamiento social, protocolos de limpieza y desinfección, y otros pasos necesarios.

En la carta se menciona que la MEMA aprecia todo lo que el embajador en México, Christopher Landau, y su equipo están haciendo para generar apoyo en el gobierno mexicano para la reapertura “lo más rápido posible” de industrias esenciales como la fabricación de vehículos y piezas de automóviles en México.

