Zona do euro: PIB, inflação e apoio do governo

Em abril, o FMI revisou para cima sua estimativa de crescimento do PIB da zona do euro para 2023, para 0,8%, em comparação com a estimativa de 0,7% em seu relatório de janeiro de 2022.

Isso destaca a heterogeneidade entre os países da região. Por exemplo, para a Espanha, o crescimento anual real estimado é de 1,5% e, para a Alemanha, de -0,1%.

Por outro lado, espera-se que o Reino Unido tenha uma queda de 0,3%, com alguma probabilidade de entrar em recessão.

Até 2024, o FMI espera um crescimento do PIB de 1,4% para a área do euro e de 1% para o Reino Unido.

Em 2022, a atividade econômica na área do euro surpreendeu positivamente com um crescimento real do PIB de 3,5%, apesar de uma desaceleração no segundo semestre do ano devido ao impacto da guerra na Ucrânia e das sanções impostas à Rússia.

De acordo com o SHCP do México, a resiliência da atividade econômica foi explicada por um inverno mais quente do que o previsto, o que permitiu que os estoques de gás natural fossem reabastecidos e contribuiu para reduzir a pressão sobre os preços da energia.

Além disso, a produção industrial sem uso intensivo de energia (ou seja, veículos, máquinas e equipamentos) cresceu mais do que o esperado com a normalização das interrupções nas cadeias de valor globais, enquanto os generosos apoios fiscais às empresas e às famílias atenuaram o impacto dos altos preços da eletricidade e do gás natural.

Zona do euro

A inflação global da zona do euro diminuiu de um pico de 10,6% a.a. em outubro de 2022 para uma taxa anual de 8,5% em fevereiro de 2023, principalmente devido a uma queda nos preços de energia.

O núcleo da inflação foi mais persistente, subindo de 5,0% para 5,6% no mesmo período, devido aos custos salariais mais altos no setor de serviços e à maior demanda por serviços com uso intensivo de contato físico.

Entre setembro de 2021 e janeiro de 2023, a União Europeia concedeu um total de 646 bilhões de euros em apoio governamental, dos quais 41% vieram da Alemanha (7,4% de seu PIB), seguida pela Itália (5,2% de seu PIB) e pela França (3,7% de seu PIB).

As medidas de apoio incluem subsídios habitacionais, isenções fiscais para residências e empresas com uso intensivo de energia, transferências para residências e nacionalização de empresas de energia.

Embora as expectativas de crescimento prevejam que, em 2023, o ritmo de crescimento econômico na zona do euro diminuirá como resultado do aperto da política monetária pelo Banco Central Europeu (BCE), os principais indicadores esperam que a atividade econômica permaneça resiliente devido às políticas governamentais para limitar os preços da eletricidade e reduzir os preços da energia.

Nesse sentido, no primeiro trimestre de 2023, o PMI composto estava em território de expansão, após um segundo semestre de contração em 2022, apoiado principalmente pelo setor de serviços.