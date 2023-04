Os vinhos importados dominam o mercado mexicano, com uma participação de mercado de aproximadamente 60%, de acordo com uma análise da Wine Australia.

A Wine Australia é uma corporação estatutária do governo australiano que promove e regulamenta o setor de vinhos australiano.

Em 2022, o México importou aproximadamente 169 milhões de litros de vinho no valor de mais de US$ 730 milhões.

A Espanha é o principal país de origem das importações de vinho mexicano em volume, seguida por Chile, Itália, Argentina e Estados Unidos.

Em termos de valor, a Espanha, o Chile, a Itália e a Argentina são os países líderes.

O vinho de cada um desses países entra no México com isenção de impostos. As tarifas de importação da Austrália estão diminuindo de acordo com o Acordo de Parceria Transpacífico (TIPAT), mas nem todas as categorias atingiram a tarifa zero.

O México tem uma longa história de produção de vinho que começou no século XVI com a chegada dos espanhóis, tornando-o a região vinícola mais antiga das Américas.

Atualmente, o México tem cerca de 60 vinícolas, a maioria delas na Baja California, onde cerca de 90% do vinho mexicano é produzido.

Vinhos importados

O consumo médio de vinho continua baixo no México, mas está crescendo de forma constante, especialmente entre a classe média e as pessoas com idade entre 25 e 35 anos.

Além disso, a Wine Australia informa que o consumo per capita no México é estimado em aproximadamente 1,5 litro por pessoa por ano.

A cerveja e a tequila são as bebidas alcoólicas mais populares e não estão sujeitas ao imposto de consumo de 25 a 30% aplicado ao vinho.

Brandy e vinhos fortificados também são muito populares.

Embora a maioria dos vinhos seja vendida entre 100 e 200 pesos no varejo, o vinho tinto representa a categoria mais vendida no mercado, com uma participação de 60% nas vendas em volume.

As principais cidades do México, como Cidade do México, Monterrey, Guadalajara e Puebla, são os principais centros de vendas de vinho no México, mas as áreas turísticas, como Cancun, também são importantes mercados de vinho.

A Austrália e o México são partes do TIPAT, que foi assinado pelos 11 países em 8 de março de 2018.

O TIPAT entrou em vigor no final de 2018. A Austrália também lançou negociações para um acordo de livre comércio em 30 de junho de 2017 com o bloco comercial da Aliança do Pacífico, composto por Chile, Colômbia, México e Peru. O FTA da Aliança do Pacífico ainda está em negociação.