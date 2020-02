Vietnam y México ganaron con alzas de aranceles de EU a China

Mientras que Vietnam y México exportaron el 31% y 61% de los productos enumerados en el alza de aranceles de Estados Unidos a China, la participación de Filipinas fue de aproximadamente el 24 por ciento.

Durante 2014-18, Vietnam y México han exportado más productos que se han incluido en las alzas arancelarias de Estados Unidos de 2018 en comparación con Filipinas.

De acuerdo con un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI), Filipinas no parece haberse beneficiado mucho de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, pero se ha desempeñado mejor que muchos de sus pares a nivel agregado.

A diferencia de otras economías asiáticas, Estados Unidos es el principal destino de exportación de Filipinas, lo que refleja una relación históricamente cercana entre estos dos países.

Sin embargo, Filipinas no ha visto un gran aumento en las exportaciones hacia Estados Unidos. En la primera mitad de 2019, las exportaciones a los Estados Unidos y China aumentaron ligeramente en 600 millones y 500 millones de dólares.

Mientras tanto, México y Vietnam parecen haberse beneficiado de la guerra comercial, con exportaciones a los Estados Unidos aumentando en 9,700 millones y 5,900 millones de dólares, respectivamente.

Change in Exports of Goods to China and the United States

(2019:H1 compared to 2018:H1)

Por otro lado, las exportaciones de Filipinas a China no han disminuido, como en el caso de Corea, la provincia china de Taiwán y Tailandia, donde tales disminuciones fueron mayores que el aumento de sus exportaciones a los Estados Unidos.

Aranceles y comercio

El 15 de enero, como parte de la Fase 1 del acuerdo entre ambas potencias, China se comprometió a subir las importaciones de bienes y servicios estadounidenses en al menos 200,000 millones de dólares. El aumento de China en las importaciones de los Estados Unidos tendrá lugar en los próximos dos años, y se espera que la trayectoria continúe incluso después de 2021.

Si bien algunas partes interesadas de Estados Unidos apoyan el uso de aranceles unilaterales por parte del presidente Donald Trump en la medida en que resultan en un campo de juego más nivelado para las empresas estadounidenses, muchos han expresado su preocupación por sus posibles implicaciones económicas negativas y su impacto en los aliados de Estados Unidos.

