US Steel: 75 droits antidumping et compensateurs en sa faveur

United States Steel Coporation (US Steel) a 75 droits antidumping et compensateurs perçus aux États-Unis et dans l’Union européenne (UE).

Les droits antidumping (AD) et les droits compensateurs (CVD ou droits antisubventions) s’appliquent en plus des droits de douane, des contingents, des contingents tarifaires et de la mesure de sauvegarde de la Commission européenne (CE) prévus par la section 232, et les ordonnances AD/CVD peuvent se poursuivre au-delà de la section 232 et de la mesure de sauvegarde de la CE.

US Steel continue de défendre activement et de maintenir les 61 ordonnances AD/CVD américaines et les 14 ordonnances AD/CVD européennes couvrant les produits US Steel dans le cadre de multiples procédures devant le ministère du Commerce (DOC), la Commission américaine du commerce international (USITC), la CIT, la CAFC, les tribunaux européens et communautaires, et l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

En juillet 2022, l’ITC a voté le maintien des ordonnances AD/CVD sur l’acier résistant à la corrosion en provenance de Chine, d’Inde, d’Italie, de Corée du Sud et de Taïwan et sur l’acier laminé à froid en provenance de Chine, d’Inde, du Japon, de Corée du Sud et du Royaume-Uni pour une période supplémentaire de cinq ans, mais a voté la révocation des ordonnances AD/CVD sur l’acier laminé à froid en provenance du Brésil.

Puis, en octobre 2022, l’ITC a voté le maintien des ordonnances AD/CVD sur l’acier laminé à chaud en provenance du Brésil.

En octobre 2022, l'ITC a voté le maintien des ordonnances AD/CVD sur l'acier laminé à chaud en provenance d'Australie, du Japon, de Corée, des Pays-Bas, de Russie, de Turquie et du Royaume-Uni pour cinq années supplémentaires, mais a voté la révocation des ordonnances AD/CVD sur l'acier laminé à chaud en provenance du Brésil.

Russie

En octobre 2022, l’ITC a également voté pour imposer de nouvelles ordonnances AD/CVD sur les importations d’OCTG en provenance d’Argentine, du Mexique, de Corée et de Russie.

En août 2022, la CE a institué des mesures antidumping définitives sur les importations d’acier galvanisé à chaud en provenance de Russie et de Turquie et a annoncé le maintien des mesures antidumping sur les importations d’acier laminé à froid en provenance de Chine et de Russie pour cinq années supplémentaires.

La CE procède à des réexamens quinquennaux des ordonnances AD/CVD sur l’acier laminé à chaud en provenance de cinq pays, une décision étant attendue en 2023.

En avril 2022, les États-Unis ont suspendu leurs relations commerciales normales avec la Russie et le Belarus, ce qui a entraîné l’application de droits de douane plus élevés que la normale sur les importations en provenance de ces pays, notamment sur l’acier et les matières premières.

En juin, le président Biden a annoncé des augmentations supplémentaires des droits de douane sur certains produits en provenance de Russie, notamment certains produits en acier et en ferro-alliages, à compter du 1er août 2022.

Des droits de douane supplémentaires de 7,5 à 25 % continuent de s’appliquer à certaines importations américaines en provenance de Chine, notamment certaines matières premières utilisées dans la production d’acier, de produits sidérurgiques semi-finis et finis et de produits manufacturés à forte intensité d’acier, conformément à la section 301 de la loi sur le commerce de 1974.

L’Office of United States Trade Representative (USTR) procède actuellement à un examen juridique des tarifs de la section 301.

Les États-Unis et l’Union européenne négocient actuellement un accord mondial durable sur l’acier afin de rétablir des conditions axées sur le marché et de s’attaquer à l’intensité de carbone. Cet accord devrait être finalisé d’ici la fin 2023.