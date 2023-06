Send an email

TSMC: des semi-conducteurs pour Apple, Huawei et Qualcomm

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) est le leader en matière de technologie et de coûts de fabrication de semi-conducteurs pour un certain nombre d’entreprises technologiques mondiales, dont Apple, Huawei et Qualcomm.

Les avantages technologiques et d’échelle de l’entreprise lui ont permis de gagner des parts de marché au cours de la dernière décennie, faisant de TSMC le fournisseur dominant de semi-conducteurs de pointe et lui permettant de générer des flux de trésorerie et des retours sur capitaux importants.

L’entreprise fabrique désormais une part substantielle des puces essentielles aux mégatendances de la prochaine décennie, telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, le cloud, les véhicules électriques et autonomes, et les appareils plus économes en énergie.

Le Brandes Investment Trust indique que l’opportunité d’investir dans l’entreprise s’est présentée dans un contexte d’inquiétudes liées à la montée des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, ainsi qu’à l’affaiblissement de la demande et à la surabondance de l’offre de semi-conducteurs suite à la reprise de la production après la pénurie de semi-conducteurs de l’année dernière.

Selon lui, ces préoccupations bien connues ont trop pesé sur le cours de l’action.

Bien que le ralentissement de la demande sur le marché des smartphones et l’intensification de la concurrence dans les segments non leaders constituent des vents contraires, malgré les inquiétudes concernant la Chine, Brandes Investment Trust estime que TSMC est bien positionné pour tirer parti du potentiel de croissance à long terme attrayant lié à la demande croissante de silicium dans diverses applications (informatique à haute performance, Internet des objets et semi-conducteurs pour l’industrie automobile).

De leur point de vue, TSMC est l’une des franchises les plus attrayantes et les plus durables de l’industrie mondiale des semi-conducteurs, avec la capacité de continuer à générer de forts retours sur capitaux et des flux de trésorerie disponibles à l’avenir.

TSMC est l’une des principales fonderies de semi-conducteurs au monde et l’un des principaux catalyseurs de la nouvelle révolution informatique, avec de multiples architectures, plates-formes de puces et équipes de conception en concurrence pour stimuler l’innovation dans les domaines de l’informatique et de l’IA.

TSMC développe sa capacité de production mondiale avec la construction en cours d’une usine de fabrication de puces en Arizona, dont l’ouverture est prévue en 2024, l’intention de construire une deuxième usine dans cet État et d’éventuels plans d’expansion au Japon.