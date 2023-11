Trinity Industries: passagens de fronteira e vendas 

Send an email

A Trinity Industries entregou 4.325 vagões novos no terceiro trimestre do ano, 13,9% abaixo da projeção da própria empresa.

As entregas ficaram 685 unidades abaixo dessa expetativa devido ao encerramento da fronteira entre os EUA e o México pela Alfândega e Proteção das Fronteiras dos EUA (CBP).

Além disso, o aumento das inspecções estatais de veículos causou um congestionamento do tráfego de camiões, o que teve um impacto negativo na cadeia de abastecimento da empresa.

O contínuo congestionamento de comboios e camiões na fronteira afectou negativamente as entregas e a cadeia de abastecimento da Trinity Industries.

Em 20 de setembro de 2023, o CBP suspendeu o tráfego ferroviário transfronteiriço com destino aos EUA em Eagle Pass, Texas, o principal posto fronteiriço que a Trinity utiliza para as entregas de vagões ferroviários provenientes das suas instalações de fabrico em Sabinas e Monclova, México.

Trinity Industries

De acordo com o CBP, esta ação foi tomada para ajudar a Patrulha Fronteiriça dos EUA devido ao recente afluxo de migrantes na fronteira.

Embora as operações de tráfego ferroviário tenham sido retomadas em 23 de setembro, continuam a verificar-se congestionamentos significativos e desafios ao tráfego ferroviário.

Com sede em Dallas, Texas, a Trinity Industries é proprietária de empresas que são fornecedores líderes de produtos e serviços de transporte ferroviário na América do Norte.

As suas empresas comercializam produtos e serviços ferroviários sob a marca TrinityRail.

A plataforma TrinityRail fornece serviços de gestão e aluguer de vagões ferroviários, bem como fabrico, manutenção e modificações de vagões ferroviários.

O comércio bidirecional de bens e serviços entre os Estados Unidos e o México ascendeu a 863,4 mil milhões de dólares em 2022, posicionando o México como o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos.

Durante este período, as exportações dos EUA para o México totalizaram 362,7 mil milhões de dólares e as importações do México totalizaram 500,7 mil milhões de dólares.

Este grande volume de comércio apoia direta e indiretamente milhões de postos de trabalho nos EUA. O México é o primeiro, segundo ou terceiro maior destino das exportações de mercadorias de mais de 30 estados dos EUA.