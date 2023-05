TIPAT: Primeiro acordo comercial entre o Reino Unido e a Malásia

O Acordo de Parceria Transpacífico (TIPAT) seria o primeiro acordo comercial entre o Reino Unido e a Malásia.

Em 31 de março, o Reino Unido concluiu substancialmente as negociações para participar do TIPAT.

Como resultado, o TIPAT proporcionará às empresas do Reino Unido um acesso muito melhor a uma economia com um PIB de £271 bilhões até 2021, o que apoiará o emprego em setores-chave do Reino Unido e poderá impulsionar as exportações de serviços do Reino Unido para a Malásia.

De acordo com dados da HM Revenue and Customs, as exportações do Reino Unido para a Malásia totalizaram US$ 2,131 bilhões em 2022.

Entre os produtos britânicos vendidos nessa direção, destacaram-se os circuitos eletrônicos (US$ 567 milhões), telefones (US$ 541 milhões) e gorduras vegetais ou animais (US$ 320 milhões).

Em contrapartida, as importações britânicas da Malásia totalizaram US$ 4,719 bilhões, com compras dominadas por carros (US$ 388 milhões), metais preciosos coloidais e compostos de metais preciosos (US$ 274 milhões) e turbojatos, turbopropulsores e outras turbinas a gás (US$ 200 milhões).

O TIPAT é um acordo de livre comércio (FTA) que inclui 11 membros: Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Cingapura e Vietnã.

De acordo com o governo do Reino Unido, o TIPAT vai além dos acordos de livre comércio que o Reino Unido tem com a maioria de seus membros.

TIPAT

Eventualmente, quando esse acordo comercial entrar em vigor, as tarifas de cerca de 80% sobre as exportações de uísque britânico para a Malásia serão eliminadas, o que ajudará o Reino Unido a conquistar uma fatia maior do mercado.

Os fabricantes de automóveis britânicos também se beneficiarão da eliminação gradual das tarifas de 30% sobre as exportações de automóveis britânicos para a Malásia.

Empresas britânicas como a Mak Tok, fabricante de pasta de pimenta com sede em Sheffield, poderão se beneficiar ao buscar maior acesso ao mercado malaio.

De modo geral, como membro de um bloco em que a maioria das importações de produtos tem tarifa zero, os consumidores e as empresas poderão se beneficiar de mais opções, qualidade e acessibilidade.

Isso deve incluir preços de importação mais baratos para bens de consumo de alta qualidade, como sucos de frutas do Chile e do Peru, mel e chocolate do México e aspiradores de pó da Malásia.