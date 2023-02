The Coca-Cola Company bat Pepsico dans les boissons gazeuses aux États-Unis.

The Coca-Cola Company représentait environ 21 % de la catégorie des boissons gazeuses liquides aux États-Unis par les ventes au détail estimées dans les canaux mesurés en 2022, selon Information Resources, Inc.

Dans le même temps, Pepsico avait une couverture de 20% sur le même indicateur.

Auparavant, en 2021, ces positions étaient inversées, Pepsico étant en tête (22% des parts) et The Coca-Cola Company en deuxième position (19%).

Financial results of Pepsico

Cependant, The Coca-Cola Company dispose d’un avantage significatif en termes de parts de marché des boissons gazeuses (CSD) sur de nombreux marchés en dehors des États-Unis.

Pepsico est un leader mondial dans le domaine des boissons et des aliments préparés, avec un portefeuille complémentaire de marques, dont Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream.

Par le biais de ses activités, d’embouteilleurs sous licence, de fabricants sous contrat et d’autres tiers, elle fabrique, commercialise, distribue et vend une grande variété de boissons et d’aliments prêts à consommer, au service de clients et de consommateurs dans plus de 200 pays et territoires.

Dans de nombreux pays où les produits de Pepsico sont vendus, y compris aux États-Unis, The Coca-Cola Company est son principal concurrent en matière de boissons.

Les autres concurrents dans le domaine des boissons et des aliments préparés comprennent, entre autres, Campbell Soup Company, Conagra Brands, Inc, Hormel Foods Corporation, Kellogg Company, Keurig Dr Pepper Inc, The Kraft Heinz Company, Link Snacks, Inc, Mondelēz International, Inc, Monster Beverage Corporation, Nestlé S.A., Red Bull GmbH et Utz Brands, Inc.

The Coca-Cola Company

En général, les produits de boissons et de restauration rapide se situent dans des catégories et sur des marchés hautement concurrentiels et sont en concurrence avec les produits de sociétés internationales de boissons et de restauration rapide opérant dans plusieurs zones géographiques, ainsi qu’avec des fabricants de marques régionales, locales, de marques de distributeur et de marques économiques et d’autres concurrents, y compris des sociétés plus petites qui développent et vendent des micro-marques directement aux consommateurs par le biais de plateformes de commerce électronique ou de détaillants axés sur les produits d’origine locale.

Les produits se concurrencent principalement en termes de reconnaissance et de fidélité à la marque, de goût, de prix, de valeur, de qualité, de variété de produits, d’innovation, de distribution, de publicité, de marketing et d’activités promotionnelles, d’emballage, de commodité, de service et de capacité à anticiper et à répondre efficacement aux préférences et aux tendances des consommateurs.