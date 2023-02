Technologie 5G: AT&T augmente son réseau nord-américain de 14%

L’entreprise américaine AT&T Inc a fait état d’une augmentation de 14% en glissement annuel de son réseau 5G en Amérique du Nord d’ici 2022, à 285 millions de dollars.

Son réseau nord-américain couvrait également plus de 441 millions de personnes en 4G LTE à la fin de l’année dernière, soit une hausse de 1,6% en glissement annuel.

Aux États-Unis, le réseau de la société couvre les principales zones métropolitaines et plus de 337 millions de personnes grâce à sa technologie LTE.

Results of AT&T

L’industrie du sans fil étant arrivée à maturité, la croissance future du sans fil dépendra de plus en plus de la capacité d’AT&T à fournir des services de données innovants sur un réseau sans fil disposant d’un spectre et d’une capacité suffisants pour supporter ces innovations.

L’entreprise prévoit de continuer à investir des capitaux importants dans l’expansion de la capacité de son réseau, ainsi que dans l’obtention de fréquences supplémentaires pour répondre à ses besoins à long terme.

AT&T participe aux ventes aux enchères de fréquences de la FCC et a réaffecté des fréquences précédemment utilisées pour des services plus basiques à des services Internet mobiles plus avancés.

Son réseau de télécommunications intégré utilise différentes plates-formes technologiques pour offrir une connectivité instantanée à des vitesses plus élevées qui permettent l’expansion de son réseau de fibres optiques et l’amélioration de son réseau sans fil.

5G

Selon l’entreprise, le streaming, la réalité augmentée, les technologies “intelligentes” et le contenu généré par les utilisateurs devraient continuer à susciter une demande accrue de haut débit et à capitaliser sur les déploiements de fibre et de 5G d’AT&T.

Jusqu’en 2023, l’entreprise prévoit de continuer à développer et à fournir des solutions intégrées à haut débit et mobiles de grande valeur.

Service sans fil

AT&T continue d’enregistrer une croissance rapide de l’utilisation des données, car les consommateurs exigent un accès transparent via leurs appareils sans fil et filaires, et les entreprises et les municipalités connectent de plus en plus d’équipements et d’installations à Internet.

Le déploiement de la 5G, qui permet une connectivité plus rapide, une latence plus faible et une bande passante plus élevée, nécessite des modifications des sites cellulaires existants pour ajouter des équipements compatibles avec les nouvelles fréquences, telles que la bande C et la bande 3,45 GHz.

Le service 5G d’AT&T a été déployé à l’échelle nationale en juillet 2020, et avec cette disponibilité, l’introduction de téléphones et d’appareils 5G a contribué à un regain d’intérêt pour la mise à niveau des équipements.

En janvier 2022, l’entreprise a commencé à déployer son spectre en bande C, sous réserve de certaines limitations volontaires.