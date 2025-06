Tarifas aumentam o superávit comercial do México com os Estados Unidos

As tarifas estão aumentando o superávit comercial do México com os Estados Unidos, informou o Census Bureau na quinta-feira.

Em abril, o saldo positivo do México com seu vizinho do norte foi de US$ 14,023 bilhões, um aumento de 2,8% em uma taxa anual.

Até o momento, os Estados Unidos impuseram tarifas universais de 25% sobre as importações de automóveis, aço, alumínio e derivados desses dois metais.

Assim como no caso do Canadá, os Estados Unidos concederam algumas reduções nessas tarifas de acordo com fórmulas que levam em conta o conteúdo americano de suas importações de produtos mexicanos e canadenses.

Superávit comercial do México com os Estados Unidos

Por tipo de produto, o México tem seu maior superávit comercial com os Estados Unidos em automóveis, computadores, veículos de mercadorias, petróleo bruto, chicotes, tratores, monitores e projetores e dispositivos médicos.

Em contrapartida, os principais produtos com os quais o México tem déficits com os Estados Unidos são óleos de petróleo (exceto petróleo bruto), circuitos integrados eletrônicos, gás, milho, determinadas peças para máquinas e aparelhos de escritório, soja, polímeros de etileno, discos e fitas, dispositivos de armazenamento permanente de dados baseados em semicondutores, cartões inteligentes e outras mídias para gravação de som ou gravações analógicas.

Em abril de 2025, no comércio bilateral de produtos, as exportações do México foram de US$ 41,869 bilhões e as exportações dos EUA totalizaram US$ 27,846 bilhões.

Compartilhamento de produção

O México oferece custos de mão de obra competitivos, mão de obra competitiva, produção de matéria-prima, proximidade geográfica e uma rede de acordos comerciais com 50 países. Essas vantagens permitem que as empresas norte-americanas reduzam os custos de produção sem sair da América do Norte, ao mesmo tempo em que aproveitam os prazos de entrega curtos e os custos logísticos mais baixos por meio do nearshoring.

Por sua vez, os Estados Unidos trazem capital, energia e complementaridade alimentar, tecnologia avançada e sólida infraestrutura industrial. Essa combinação facilita o compartilhamento eficiente da produção, em que ambos os países integram seus pontos fortes.

A estrutura do Tratado entre o México, os Estados Unidos e o Canadá (T-MEC) reforça essa colaboração.

O T-MEC é mais abrangente do que seu antecessor, o NAFTA. Enquanto o último abrangia 22 capítulos, o novo acordo inclui 34. Ele reflete um escopo mais amplo e questões mais atuais.

O T-MEC incorpora novos capítulos. Eles incluem comércio eletrônico, competitividade, PMEs, telecomunicações e anticorrupção. Ele responde à nova dinâmica do comércio global e fortalece a cooperação entre o México, os Estados Unidos e o Canadá.