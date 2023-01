Steel Dynamics bat un record de ventes d’acier en 2022

Steel Dynamics, Inc, l’un des plus grands producteurs d’acier et recycleurs de métaux des États-Unis, a battu des records de ventes en 2022.

Ses ventes nettes ont atteint 22,261 milliards de dollars l’année dernière, soit une augmentation de 20,9 % par rapport à 2021.

Les principales sources de revenus de l’entreprise proviennent de la fabrication et de la vente de produits en acier, du traitement et de la vente de métaux ferreux et non ferreux recyclés, ainsi que de la fabrication et de la vente de poutrelles en acier et de produits de toiture.

À périmètre constant, son revenu net a augmenté de 19,5 % pour atteindre 3,879 milliards de dollars.

“Les prix de l’acier se sont renforcés, et notre activité de commande et notre carnet de commandes restent solides. Nous pensons que la consommation d’acier en Amérique du Nord augmentera en 2023 et que la demande de produits en acier à faible teneur en carbone produits aux États-Unis, associée à une réduction des importations, soutiendra les prix de l’acier”, a déclaré Mark D. Millett, président de la société.

En outre, le carnet de commandes des activités sidérurgiques de Steel Dynamics reste historiquement solide, sur la base de niveaux de volume et de prix à terme qui s’étendent au-delà du premier semestre 2023.

Steel Dynamics

Depuis l’acquisition de ROCA en octobre 2022, son intégration dans les activités de recyclage des métaux de l’entreprise au Mexique progresse également bien et profitera aux activités de ferraille et d’acier de l’entreprise en 2023.

Steel Dynamics est en position de force à l’horizon 2023. La société met en service les opérations de son nouveau laminoir à plat à four à arc électrique au Texas.

Selon ses prévisions, la société s’attend à ce que l’utilisation annuelle de Sinton soit d’environ 80 % d’ici 2023.

En outre, ses quatre lignes supplémentaires de revêtement d’acier plat à valeur ajoutée, composées de deux lignes de peinture et de deux lignes de galvanisation avec capacité de revêtement Galvalume, devraient commencer à fonctionner au second semestre 2023.

Un ensemble sera situé sur le site de Sinton, ce qui lui permettra de bénéficier de la même diversification et des mêmes capacités de production à marge plus élevée que ses deux divisions existantes dans le domaine des aciers laminés plats.

Les deux autres lignes seront placées dans sa division de laminage plat Heartland afin de répondre à la demande croissante d’acier laminé plat revêtu dans la région et d’accroître la diversification et la capacité de génération de trésorerie de ses opérations existantes dans le Midwest.