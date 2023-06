Solicitação de adesão ao TIPAT: a pressão do Uruguai sobre o Mercosul

Em 30 de novembro de 2022, o Uruguai solicitou formalmente sua adesão ao Tratado de Parceria Transpacífico (TIPAT).

O presidente uruguaio, Lacalle Pou, assumiu o cargo comprometendo-se a integrar melhor o Uruguai à economia global e pressionou repetidamente a união alfandegária do Mercado Comum do Sul (Mercosul), que também inclui Argentina, Brasil e Paraguai, para reduzir a tarifa externa comum aplicada a produtos não pertencentes ao Mercosul e adotar regras comerciais mais flexíveis que permitam que membros individuais do bloco negociem acordos comerciais com parceiros externos.

Enquanto a Argentina e o Brasil resistiram a essas mudanças, o Uruguai fez pressão unilateral e atualmente está negociando acordos de livre comércio com a China e a Turquia, de acordo com uma análise do Congresso dos EUA.

Em 8 de março de 2018, os ministros do comércio da Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Cingapura e Vietnã assinaram o TIPAT.

TIPAT

O Senado mexicano ratificou o TIPAT em 24 de abril de 2018 e o acordo está atualmente em vigor para o México, Austrália, Canadá, Japão, Nova Zelândia, Cingapura (a partir de 30 de dezembro de 2018), Vietnã (a partir de 14 de janeiro de 2019), Peru (a partir de 19 de setembro de 2021) e Malásia (a partir de 29 de novembro de 2022).

Para os demais signatários, o TIPAT entrará em vigor 60 dias após a ratificação.

Em 2 de junho de 2021, ministros e altos funcionários dos 11 países membros do TIPAT estabeleceram um grupo de trabalho para a adesão do Reino Unido ao acordo comercial, e a China e Taiwan solicitaram formalmente a adesão ao TIPAT em 16 e 22 de setembro de 2021, respectivamente.

As exportações de mercadorias uruguaias para o período de 12 meses encerrado em 30 de abril de 2023 totalizaram US$ 10,895 milhões, em comparação com US$ 10,415 milhões para o período de 12 meses encerrado em 30 de abril de 2022.

Por outro lado, as importações de mercadorias totalizaram US$ 12,196 bilhões no período de 12 meses encerrado em 30 de abril de 2023, em comparação com US$ 10,512 bilhões no período de 12 meses encerrado em 30 de abril de 2022.

O comércio de mercadorias no período de 12 meses encerrado em 30 de abril de 2023 registrou um déficit de US$ 1,3 bilhão, em comparação com um déficit de US$ 96 milhões no período de 12 meses encerrado em 30 de abril de 2022.