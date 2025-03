Serviços relacionados à mineração no México: US$ 500 milhões de IED por ano

Os serviços relacionados à mineração no México atraíram uma média anual de US$ 537 milhões em Investimento Estrangeiro Direto (IED) nos últimos sete anos, de acordo com dados do Ministério da Economia.

Esses fluxos de investimento passaram de 603 milhões de dólares em 2023 para 551 milhões em 2024.

Quais atividades estão incluídas nesse ramo produtivo? Entre os participantes estão unidades econômicas dedicadas principalmente à perfuração de poços de petróleo e gás por contrato, bem como unidades econômicas dedicadas principalmente à exploração ou prospecção de mineração exclusivamente para campos de petróleo e mineração em qualquer uma das fases necessárias para a exploração de depósitos de mineração, petróleo e gás.

Serviços relacionados à mineração

Embora a Lei de Investimento Estrangeiro permita que cidadãos ou empresas estrangeiras obtenham concessões de mineração, a Lei Federal de Mineração do México estabelece o contrário. De acordo com essa lei, somente cidadãos ou empresas mexicanas podem receber concessões. Por esse motivo, as empresas estrangeiras devem criar uma subsidiária no México para ter acesso a essas concessões.

Os fluxos de IED em serviços relacionados à mineração para o México, em milhões de dólares, são apresentados aqui:

2018 : 290.

2019 : 563.

2020 : 779.

2021 : 462.

2022 : 510.

2023 : 603.

2024: 551.

Concessões de mineração

A Lei Federal de Mineração não exige o pagamento de taxas de descoberta ou royalties ao governo. No entanto, há algumas exceções. Primeiro, aplica-se um royalty de mineração de 8,5% e uma taxa extraordinária de 1% sobre metais preciosos.

Além disso, em concessões ou atribuições contratadas diretamente com o Serviço Geológico Mexicano e concedidas por licitação pública, é necessário um prêmio de descoberta ou uma contrapartida financeira.

Além disso, os detentores de concessões devem pagar taxas de concessão de mineração. Essas taxas são calculadas por hectare e aumentam à medida que o prazo da concessão é estendido. Os pagamentos são feitos semestralmente.

A exploração e o aproveitamento mineral no México são reservados aos cidadãos mexicanos ou a empresas constituídas de acordo com a legislação mexicana. Para isso, elas devem obter concessões que abranjam ambas as atividades.

A partir das alterações na Lei Federal de Mineração em 8 de abril de 2023, o governo federal concede essas concessões por um período de 30 anos, contados a partir de seu registro no Registro Público de Mineração. Entretanto, as concessões outorgadas antes dessa reforma mantêm seu prazo original de 50 anos.

Além disso, os detentores de concessões podem realizar trabalhos de exploração e de aproveitamento.