Robot chirurgical intelligent : le pari de Vicarious Surgical

Vicarious Surgical Inc. vise à construire un robot chirurgical intelligent, abordable et à port unique, appelé Vicarious Surgical System.

Ce robot transporterait virtuellement les chirurgiens à l’intérieur du patient pour effectuer des procédures peu invasives.

Pour ce faire, l’entreprise combine la robotique miniaturisée avancée, l’informatique et la visualisation 3D.

L’entreprise vise à accroître l’efficacité des procédures chirurgicales, à améliorer les résultats des patients et à réduire les coûts des soins de santé.

Dirigée par une équipe d’ingénieurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT), la société prévoit d’offrir la prochaine génération de chirurgie assistée par robot, conçue pour remédier aux défauts de la chirurgie ouverte actuelle et de la chirurgie laparoscopique et mini-invasive assistée par robot.

Robot chirurgical

Malgré les progrès de la chirurgie manuelle et de la chirurgie mini-invasive assistée par robot au cours des 40 dernières années, sur les 39 millions d’opérations annuelles que le système chirurgical Vicarious peut prendre en charge dans le monde, on estime que plus de 50 % sont actuellement réalisées par chirurgie ouverte et moins de 5 % par les technologies actuelles de chirurgie mini-invasive assistée par robot.

Les grandes incisions requises pour la chirurgie ouverte, tout en permettant au chirurgien de voir de ses propres yeux et d’opérer de ses propres mains, créent un traumatisme important pour le patient, ce qui entraîne une longue hospitalisation et une longue période de convalescence, des coûts hospitaliers élevés, ainsi qu’une douleur et une souffrance importantes.

En raison du traumatisme important pour le patient associé à la chirurgie ouverte, 15 à 20 % de ces opérations entraînent une poussée des tissus internes ou des organes à travers le muscle dans l’abdomen, ou des hernies incisionnelles, causées par l’opération, qui nécessitent une chirurgie complexe supplémentaire pour être corrigées.

Défis

Bien que les procédures chirurgicales mini-invasives aient connu des améliorations significatives par rapport à la chirurgie ouverte, les limites suivantes associées à la chirurgie mini-invasive demeurent, selon Vicarious Surgical:

Premièrement

La chirurgie laparoscopique offre de meilleurs résultats pour les patients, mais présente des défis importants pour les chirurgiens, principalement liés à l’utilisation d’instruments longs et rigides à travers de multiples incisions dans la paroi abdominale, introduisant l'”effet de point d’appui” qui oblige le chirurgien à ajuster l’inversion et l’échelle des mouvements.

Ces instruments laparoscopiques sont difficiles à manipuler, ont des degrés de liberté limités, une portée limitée et une perception de la profondeur et une visibilité réduites, ce qui nécessite une coordination importante entre l’équipe chirurgicale pour réaliser la procédure.

Deuxièmement

Les systèmes robotiques multiport introduits au début des années 2000 ont réussi à surmonter certains des défis associés à la laparoscopie, mais ils nécessitent des incisions multiples.

Bien que les instruments robotiques basés sur le poignet offrent plus de dextérité que les instruments longs et rigides utilisés en laparoscopie, ces systèmes robotiques nécessitent toujours plusieurs systèmes et obligent le chirurgien à définir l’espace de travail et le profil de mouvement cinématique du système robotique pour chaque procédure, en fonction de l’endroit où il crée les incisions et de l’endroit où il compte opérer.

En outre, ces systèmes sont coûteux et nécessitent une courbe d’apprentissage difficile pour les chirurgiens.

Ces systèmes sont souvent sous-utilisés parce qu’ils prennent beaucoup de place, sont peu portables et nécessitent une installation longue et un temps de changement de salle d’opération plus long.

Troisièmement

Plus récemment, des robots chirurgicaux à port unique ont été mis au point, mais ces systèmes sont limités dans la mesure où ils sont basés sur une architecture robotique ancienne et nécessitent donc une incision beaucoup plus grande que les systèmes robotiques à ports multiples, ont des mouvements, une force et une visualisation limités et ne peuvent opérer que dans une petite zone de procédure.

Compte tenu de la taille relativement importante de l’incision du trocart que le chirurgien doit pratiquer pour accueillir les systèmes robotiques à port unique existants, parmi d’autres limitations, ces robots à port unique existants ont malheureusement entraîné des taux de complication nettement plus élevés avec des niveaux de blessure plus importants pour le patient, avec une capacité moindre pour le chirurgien.