Réseaux mobiles: aperçu du marché

En 2022, le marché des réseaux mobiles était estimé à 51 milliards d’euros, selon la société finlandaise Nokia Corporation.

Nokia prévoit actuellement un marché de 53 milliards d’euros d’ici 2023, reflétant une croissance d’année en année d’environ 5%, sans tenir compte de l’impact des changements de taux de change.

L’entreprise voit dans la 5G des opportunités qui vont au-delà de l’établissement d’une couverture et d’une capacité pour la voix mobile de base et le haut débit mobile.

Il s’agit notamment de cas d’utilisation industrielle de la 5G avec des réseaux sans fil privés dans divers segments tels que la fabrication et la logistique, les ports maritimes et la manutention du fret, les aéroports et les compagnies aériennes, les véhicules et les opérations minières, les services publics tels que l’électricité, le gaz et l’eau, l’agriculture intelligente et les villes intelligentes.

En outre, Nokia dit voir des opportunités dans la fragmentation des réseaux 4G/5G, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique (AI/ML) et l’évolution de l’architecture des réseaux avec le Cloud RAN et l’O-RAN.

L’entreprise soutiendra également le déploiement des réseaux 5G-Advanced avec des domaines de fonctionnalités et des solutions comprenant la réalité étendue (XR) et préparera les capacités pour l’introduction de la 6G vers la fin de la décennie.

En 2022, le marché RAN a été confronté à plusieurs défis, notamment les perturbations continues de la chaîne d’approvisionnement dans l’ensemble de l’industrie et les turbulences géopolitiques, dues en grande partie et surtout à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Toutefois, en dehors de la Russie, Nokia a augmenté ses ventes de RAN sur presque tous les marchés.

Réseaux mobiles

Comme beaucoup d’autres, Nokia a été affectée par des contraintes d’approvisionnement dans l’ensemble du secteur, en particulier au cours du premier semestre 2022.

Mais Nokia a été en mesure d’atténuer cet impact, en conservant tous ses clients et l’ensemble de son empreinte RAN mondiale en 2022.

Depuis le début de 2019, la société a ajouté 41 nouveaux clients RAN sur le marché des CSP, et 28 autres clients CSP ont augmenté leur part RAN précédente avec Nokia.

La société a également augmenté le taux de conversion des clients 4G en clients 5G de 90% cumulés au quatrième trimestre 2021 à 110% cumulés, à l’exclusion de la Chine, d’ici la fin de 2022.

En 2022, Nokia a conclu un total cumulé de 266 accords commerciaux 5G sous la forme d’accords d’approvisionnement, dont 83 étaient des réseaux 5G en direct à la fin de l’année.

Nokia a également développé ses activités sans fil privées, qui se sont étendues à plus de 560 clients, dont 100 sont des clients 5G.

Nokia a annoncé d’importants nouveaux accords 5G sur le marché des FSC cette année, notamment avec Bharti Airtel et Reliance Jio en Inde, AT&T au Mexique, Ice en Norvège, et Indosat Ooredoo Hutchison et XL Axiata en Indonésie.

L’entreprise a également annoncé des accords d’expansion à long terme avec des clients 5G existants, tels que Chunghwa Telecom et Taiwan Mobile à Taïwan, et Orange et T-Mobile en Pologne.