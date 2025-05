O México vem minerando há séculos e este briefing busca responder à pergunta: quais são os metais produzidos pela Industrias Peñoles?

A produção da Peñoles é classificada da seguinte forma:

O maior produtor global de prata refinada.

Líder latino-americana na produção de ouro refinado e chumbo.

A empresa está entre os principais produtores mundiais de zinco refinado e sulfato de sódio.

Quais metais a Industrias Peñoles produz?

Essa empresa é um grupo de mineração com operações integradas para a fundição e o refino de metais não ferrosos e a produção de produtos químicos.

Em 2024, a receita de vendas da Industrias Peñoles, excluindo os resultados de hedge, cresceu a uma taxa anual de 12,2%, chegando a US$ 6,65 bilhões.

Por que esse aumento ocorreu? Principalmente devido aos preços mais altos do ouro e da prata, bem como aos maiores volumes vendidos de zinco, chumbo, prata e concentrados, que compensaram os menores volumes de ouro e os menores preços de realização do zinco e do chumbo.

A Industrias Peñoles registrou um lucro líquido de 228 milhões de dólares em 2024, uma redução de 27,5%.

Produção integrada

A Industrias Peñoles agrupa subsidiárias envolvidas nas seguintes atividades:

Exploração.

Extração.

Beneficiamento.

Venda de concentrados e minerais.

Fundição e refino de metais preciosos e industriais.

Fabricação de produtos químicos inorgânicos.

A Peñoles é uma das principais exportadoras do México. Seus produtos chegam a 32 países. Em 2024, 78,6% de suas vendas foram para o mercado internacional. Além disso, o grupo opera atualmente 19 fábricas ativas.

Em seus primórdios, chamava-se Compañía Minera de Peñoles. Desde o Porfiriato, ela tem sido uma peça-chave no desenvolvimento da mineração no México. Também foi pioneira na eletrificação de suas operações, marcando um importante avanço para o setor.