Production de véhicules légers au Mexique en 2023: entreprises

La production de véhicules légers au Mexique a augmenté de 14,2% en glissement annuel en 2023, atteignant 3 millions 779 234 unités, a rapporté mardi l’Inegi.

En termes de volume de production, General Motors est en tête du classement avec 722,631 unités, suivi par Nissan (615,751 unités), Stellantis (467,542 unités) et Ford Motor (365,365 unités).

L’industrie automobile mexicaine est l’une des plus modernes du pays, elle est composée de plusieurs des plus grandes entreprises automobiles internationales et s’est développée au cours des dernières décennies, principalement grâce aux exportations vers les États-Unis, bien qu’elle ait également diversifié géographiquement ses expéditions à l’étranger.

Les autres principaux producteurs au Mexique en 2023 étaient: Volkswagen (349,227 unités), Kia (256,000 unités), Toyota (250,015 unités) et Mazda (202,506 unités).

Production de véhicules

L’industrie automobile mexicaine est également fortement intégrée dans les chaînes de valeur mondiales, bien que ses liens de production soient principalement basés aux États-Unis et au Canada.

En ce qui concerne les entreprises les plus dynamiques en 2023 dans la production de véhicules légers, BMW a enregistré le taux de croissance annuel le plus élevé (85,1%), devant Nissan (57,5%), Mazda (36,7%), Honda (32,4%) et JAC (31,9%).

Le monde

Depuis 2020, l’industrie automobile a connu une baisse des volumes de production mondiaux.

Bien que la production industrielle se soit légèrement redressée et qu’elle devrait retrouver en 2023 les niveaux d’avant la pandémie de 2019, elle reste inférieure aux sommets atteints en 2017.

En outre, l’économie mondiale, ainsi que l’industrie automobile, ont été influencées directement et indirectement par des développements macroéconomiques qui ont entraîné des conditions défavorables, notamment des pénuries de puces à semi-conducteurs et d’autres composants, des niveaux élevés d’inflation, des taux d’intérêt plus élevés et des pénuries de main-d’œuvre et d’énergie sur certains marchés.

À partir du troisième trimestre 2023 et jusqu’au quatrième trimestre, l’industrie automobile a également été affectée par des grèves et des perturbations connexes dans certaines installations américaines.

Selon Lear Corporation, ces facteurs, entre autres, continuent d’affecter la demande des consommateurs ainsi que la capacité des constructeurs automobiles à produire des véhicules pour répondre à la demande.