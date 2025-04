Produção de mineração de ouro no México: tendência de 10 anos

A produção de mineração de ouro no México foi de 140.298 quilos em 2024, o terceiro maior volume, de acordo com dados do Inegi.

O México atingiu seu recorde histórico em 2021, quando extraiu 148.502 quilos.

O que envolve a produção de mineração de ouro? A extração de minério de ouro e o beneficiamento primário (britagem e moagem).

Ela não envolve outros processos metalúrgicos, como lixiviação, fundição e refino.

Produção de mineração de ouro

O ouro é comercializado globalmente. Seus preços de referência são geralmente definidos no mercado de Londres.

O ouro tem duas aplicações principais: é usado na fabricação de produtos e como investimento na forma de barras de ouro.

O volume da produção de mineração de ouro no México, em quilogramas, é mostrado a seguir:

2014 : 118.088.

2015 : 141.263.

2016 : 132.614.

2017 : 126.820.

2018 : 118.359.

2019 : 108.985.

2020 : 110.361.

2021 : 124.776.

2022 : 148.502.

2023 : 139.157.

2024: 140.298.

Fornecimento mundial

Em termos de produtos manufaturados, o ouro tem vários usos finais. Entre eles, as joias se destacam como o principal setor de consumo. Ele também é usado em eletrônicos, odontologia, aplicações industriais, decoração, medalhas e moedas oficiais.

As barras de ouro são mantidas principalmente como reserva de valor. Elas também são usadas para proteger o capital contra a desvalorização de ativos em papel, especialmente aqueles denominados em moedas fiduciárias.

Em 2024, a oferta total de ouro cresceu cerca de 1% em relação a 2023, de acordo com informações do World Gold Council. Esse aumento foi impulsionado principalmente por dois fatores: produção de minas e reciclagem.

Por outro lado, a demanda global também aumentou em 1% em comparação com o ano anterior. Esse aumento deveu-se principalmente às fortes compras de ouro pelos bancos centrais. Além disso, a recuperação das participações em fundos negociados em bolsa (ETFs) no segundo semestre do ano contribuiu.

O que faz o setor de mineração e metais?

Em termos gerais, a metalurgia mineral transforma minérios em metais úteis.

Primeiro, ela pega os minérios extraídos diretamente do solo. Em seguida, submete-os a vários processos para separar e purificar os metais.

Esse processo produz metais que estão prontos para uso em diversos setores. Por exemplo, eles são usados na fabricação de cabos, tubos, moedas e muitos outros produtos essenciais.