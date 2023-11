Les prix des produits de base ont baissé par rapport aux sommets atteints en 2022, mais restent élevés par rapport aux périodes précédentes.

En septembre 2023, le prix moyen du pétrole brut avait augmenté de 50% par rapport à 2019, tandis que les prix du gaz naturel européen avaient augmenté de 140%, selon un rapport de l’OMC.

Pour l’avenir, l’OMC prévient que les fortes hausses hivernales des prix de l’énergie dans l’hémisphère nord pourraient à nouveau compromettre la croissance du commerce et de la production, comme cela a été le cas en 2022.

Pour l’instant, la baisse des prix des matières premières a contribué à réduire l’inflation globale dans de nombreuses économies, mais l’inflation de base (qui n’inclut pas les prix volatils des denrées alimentaires et de l’énergie) est restée modérée.

En septembre, l’inflation globale s’élevait à 3,7% aux États-Unis et à 4,3% dans la zone euro. Ces chiffres sont bien supérieurs aux objectifs des banques centrales.

La Chine, quant à elle, était presque en état de déflation.

Les matières premières

Depuis mars 2020, et tout au long des deux dernières années, les marchés mondiaux et les prix des matières premières ont été extrêmement volatils en raison des impacts de la pandémie de Covid-19, avec des impacts de volatilité supplémentaires causés par la guerre en Ukraine qui a commencé en février 2022.

CoJax Oil and Gas Corporation a indiqué que les prix des produits de base sont restés stables au cours du quatrième trimestre 2022, la demande continuant à dépasser l’offre relative.

Bien que les préoccupations liées à la récession aient exercé une certaine pression à la baisse sur les prix des produits de base, entraînant une chute des prix du pétrole et du gaz au cours du premier trimestre 2023 par rapport aux sommets atteints en 2022, la demande mondiale de produits de base continue de dépasser les niveaux d’avant la pandémie.

Bien que l’offre ait augmenté et qu’une reprise continue des prix des produits de base ait été observée depuis le début de la pandémie, il existe toujours un élément de volatilité et d’incertitude que CoJax Oil and Gas Corporation prévoit de maintenir au moins à court terme et peut-être à plus long terme, en partie en raison de l’impact du conflit militaire russo-ukrainien sur les marchés mondiaux des produits de base et les marchés financiers, et de l’effet associé des sanctions commerciales sur les importations de pétrole et de gaz naturel de la Russie.

Cette volatilité pourrait avoir un impact négatif sur les prix futurs du pétrole, du gaz naturel, des produits pétroliers et des produits industriels.