Principal parceiro comercial dos EUA em 2023: México

O México foi o principal parceiro comercial dos Estados Unidos em 2023, de acordo com informações do Departamento de Comércio.

Esta posição de topo refere-se apenas ao comércio de bens, não incluindo serviços.

Do total do comércio dos EUA (exportações e importações) em 2023, os fluxos com o México representavam 15,7%, à frente do Canadá (15,2%) e da China (11,3%).

Enquanto o México foi o maior fornecedor de bens para o mercado dos EUA, o Canadá foi o maior destino das vendas externas dos EUA.

A nível mundial, os Estados Unidos foram o maior importador de bens em 2023 e o segundo maior exportador, atrás da China.

O comércio total dos EUA totalizou US $ 5 trilhões de US $ 103,6 bilhões no ano passado, somando US $ 3 trilhões 084,1 bilhões em importações e US $ 2 trilhões 019,5 bilhões em exportações.

Os Estados Unidos importam uma vasta gama de produtos, desde bens de consumo a produtos industriais e matérias-primas.

Também exporta uma variedade de bens e serviços, incluindo produtos manufacturados, alimentos, tecnologia e serviços financeiros.

Principal parceiro comercial

Nas suas trocas comerciais com o México, as exportações dos EUA ascenderam a 323,2 mil milhões de dólares e as importações a 475,6 mil milhões de dólares.

O México importa dos Estados Unidos gasolina, gás natural, peças de automóvel, milho, automóveis e aparelhos eléctricos, entre outros produtos.

Por outro lado, o México envia principalmente para o mercado norte-americano peças de automóvel, computadores, automóveis, monitores, tractores, instrumentos médicos e telefones.

Produtos

Por seu lado, o Canadá exportou para os Estados Unidos produtos no valor de 421,1 mil milhões de dólares e comprou ao seu vizinho do Sul mercadorias no valor de 353,2 mil milhões de dólares.

Os produtos canadianos mais comprados pelos americanos foram o petróleo, os automóveis, o gás, os óleos de petróleo, as peças para automóveis, a madeira, o alumínio e os medicamentos.

Em contrapartida, os produtos americanos mais comprados no Canadá foram automóveis, óleos de petróleo, veículos de mercadorias, autopeças, gás e reboques.

Por sua vez, a China, o terceiro maior parceiro comercial, exportou produtos para o mercado americano no valor de 427,2 mil milhões de dólares e comprou bens aos Estados Unidos no valor de 147,8 mil milhões de dólares.

No âmbito destes fluxos comerciais, destacam-se as vendas americanas de soja, circuitos integrados electrónicos, automóveis, gás, petróleo, máquinas e equipamentos para o fabrico de semicondutores e milho.

As seguintes exportações chinesas para os Estados Unidos foram igualmente importantes: telefones, computadores, brinquedos, peças para automóveis, lâmpadas, acumuladores eléctricos, assentos e mobiliário.