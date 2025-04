Principais estados produtores de ouro no México: Top 5

Os principais estados produtores de ouro no México em 2024 foram Zacatecas, Sonora, Guerrero, Chihuahua e Durango, de acordo com dados do Inegi.

Zacatecas desalojou Sonora da primeira posição.

Ao longo da história, várias civilizações usaram o ouro para preservar sua riqueza. De fato, ele provou ser resistente a guerras, crises e mudanças na moda. Além disso, ele não enferruja, não racha e, o mais importante, nunca perde seu valor no mundo financeiro. É por isso que os bancos centrais o consideram um importante curinga quando os mercados estão vacilando.

Principais estados produtores de ouro no México

O ouro é extraído de minérios oxidados por moagem ou lixiviação em pilha, dependendo do grau do minério, da facilidade de tratamento e dos custos envolvidos. Os minérios oxidados de alto grau são moídos e misturados com água para formar uma suspensão, que é então passada por um circuito de lixiviação de carbono.

Os minérios de baixo teor são empilhados em blocos impermeáveis e uma solução fraca de cianeto é aplicada para dissolver o ouro, que é então recuperado com carvão ou zinco.

Estes são os principais estados produtores de ouro no México em 2024, em quilos:

Zacatecas: 37.671,9. Sonora: 34.765,2. Guerrero: 22.495,4. Chihuahua: 18.305,2. Durango: 17.263,6.

Produção da mina

Os minérios não oxidados que liberam ouro prontamente são processados por cianetação direta. Os minérios refratários, por outro lado, exigem métodos mais complexos, como torrefadores ou autoclaves, para oxidar os sulfetos.

A flotação também pode ser usada: o minério moído é misturado com produtos químicos para separar os sulfetos de ouro em bolhas, gerando um concentrado que é então tratado em autoclaves, torrefadores ou circuitos de moagem fina.

Por fim, o ouro é recuperado por galvanoplastia ou precipitação com zinco e fundido para obter doré.

Em 2024, a produção da mina de ouro no México foi de 140.298 quilos, o terceiro maior volume.

Fato histórico: Entre 1848 e 1855, a Califórnia passou por uma corrida do ouro. Durante esse período, mais de 300.000 pessoas de diferentes países chegaram ao estado em busca do valioso metal.Esse grande movimento populacional transformou completamente a economia local. Ele também motivou a integração da Califórnia como um estado dos Estados Unidos em 1850. Assim, o ouro não apenas gerou riqueza. Ele também mudou o mapa político da nação.