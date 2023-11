Os preços dos produtos de base diminuíram em relação aos níveis máximos atingidos em 2022, mas permanecem elevados em comparação com períodos anteriores.

Em setembro de 2023, o preço médio do petróleo bruto tinha aumentado 50% em relação a 2019, enquanto os preços do gás natural europeu tinham aumentado 140%, de acordo com um relatório da OMC.

Olhando para o futuro, a OMC adverte que os aumentos acentuados dos preços da energia no inverno no hemisfério norte podem voltar a prejudicar o comércio e o crescimento da produção, como aconteceu em 2022.

Por enquanto, a queda dos preços das matérias-primas ajudou a reduzir a inflação global em muitas economias, mas a inflação subjacente (que não inclui os preços voláteis dos produtos alimentares e da energia) manteve-se moderada.

Em setembro, a inflação global situou-se em 3,7% nos Estados Unidos e em 4,3% na área do euro. Muito acima dos objectivos dos bancos centrais.

A China, por seu lado, estava quase em estado de deflação.

Produtos de base

Desde março de 2020, e ao longo dos últimos dois anos, os mercados globais e os preços das matérias-primas têm sido extremamente voláteis devido aos impactos da pandemia de Covid-19, com impactos adicionais de volatilidade causados pela guerra na Ucrânia que começou em fevereiro de 2022.

A CoJax Oil and Gas Corporation indicou que os preços das matérias-primas permaneceram estáveis durante o quarto trimestre de 2022, uma vez que a procura continuou a ultrapassar a oferta relativa.

Embora as preocupações com a recessão tenham exercido alguma pressão descendente sobre os preços dos produtos de base, fazendo com que os preços do petróleo e do gás caíssem no primeiro trimestre de 2023 em relação aos máximos anteriores em 2022, a procura mundial de produtos de base continua a ultrapassar os níveis anteriores à pandemia.

Embora a oferta tenha aumentado e se tenha assistido a uma recuperação contínua dos preços dos produtos de base desde o início da pandemia, existe ainda um elemento de volatilidade e incerteza que a CoJax Oil and Gas Corporation espera que se mantenha, pelo menos a curto prazo e possivelmente a mais longo prazo, em parte devido ao impacto do conflito militar russo-ucraniano nos mercados globais de produtos de base e financeiros e ao efeito associado das sanções comerciais sobre as importações russas de petróleo e gás natural.

Esta volatilidade pode ter um impacto negativo nos preços futuros do petróleo, gás natural, produtos petrolíferos e produtos industriais.