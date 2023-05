Pneus importados para os Estados Unidos: os 10 principais fornecedores

Os principais fornecedores do total de pneus importados pelos Estados Unidos em 2022 foram Tailândia, México, Japão, Canadá, Vietnã e China.

Globalmente, os Estados Unidos são o maior importador de pneus novos de borracha, com US$ 19,215 bilhões em 2022 e uma taxa de crescimento anual de 22,9%, de acordo com dados do Departamento de Comércio.

A Tailândia liderou esses embarques, com 3,549 bilhões de dólares, um aumento de 17,4%.

Em seguida, vieram México (US$ 1,813 bilhão, +19,4%), Japão (US$ 1,703 bilhão, +46,6%), Canadá (US$ 1,574 bilhão, +4,7%) e Vietnã (US$ 1,266 bilhão, +39,1%).

Os pneus novos são vendidos em condições muito competitivas em todo o mundo.

Globalmente, a The Goodyear Tire & Rubber Company informa que tem dois grandes concorrentes: a Bridgestone (com sede no Japão) e a Michelin (com sede na França).

Outros concorrentes importantes são Continental, Hankook, Kumho, Nexen, Pirelli, Sumitomo, Toyo, Yokohama e vários fabricantes regionais de pneus.

Essas empresas competem entre si em termos de design de produto, desempenho, preço e condições, reputação, condições de garantia, atendimento ao cliente e conveniência para o consumidor.

Pneus importados

Continuando com o caso específico da Goodyear, as principais matérias-primas que ela utiliza são a borracha sintética e a natural.

A borracha sintética foi responsável por aproximadamente 50% de toda a borracha consumida pela Goodyear em 2022. Suas fábricas localizadas em Beaumont e Houston, no Texas, suprem a maior parte de suas necessidades globais de borracha sintética.

Mas a empresa compra todas as suas necessidades de borracha natural no mercado global.

Outras matérias-primas e componentes importantes utilizados incluem negro de fumo, cabo de aço, tecidos e produtos petroquímicos.

O aumento da demanda por produtos de consumo e as interrupções na cadeia de suprimentos como resultado da Covid-19 e de outros eventos globais, incluindo o conflito na Ucrânia, levaram a pressões inflacionárias de custos, incluindo custos mais altos para determinadas matérias-primas, custos de transporte e custos de energia mais altos.

Outras empresas que entraram no ranking dos 10 principais fornecedores externos de pneus para o mercado dos EUA em 2022 foram a China (US$ 1,257 bilhão, +7,5%), a Coreia do Sul (US$ 1,147 bilhão, +19%), a Indonésia (US$ 1,068 bilhão, +33,6%), a Índia (US$ 724 milhões, +57%) e o Brasil (US$ 444 milhões, +12%).