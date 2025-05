Plano de investimento da GMXT: 1.600 veículos ferroviários

O plano de investimento do GMXT (Grupo Mexico Transportes) inclui a aquisição de 1.600 veículos ferroviários e um aumento de 15% na frota de locomotivas ferroviárias.

A empresa também planeja realizar outros projetos de expansão, eficiência e segurança rodoviária que melhorarão os tempos de inatividade e os resultados operacionais.

Para dimensionar seus novos investimentos: de acordo com os últimos dados disponíveis, correspondentes ao final de 2023, a GMXT tinha:

11.099 funcionários.

800 locomotivas

36.207 vagões de trem.

Plano de investimento da GMXT

O Grupo México Transportes projeta 410,3 milhões de dólares para seus investimentos em 2025, um valor semelhante ao de 2024.

Do total de locomotivas da empresa, 759 são próprias e 41 são alugadas. Além disso, todas as locomotivas são seguradas.

Por outro lado, a frota de vagões inclui 36.207 unidades. Dessas, 12.075 são de propriedade da empresa e 24.132 são alugadas. Dentro do grupo de propriedade, 9.897 vagões são usados para fins comerciais e 2.178 são para transporte interno. Esses últimos são usados para transportar materiais usados no reparo e na manutenção da infraestrutura.

Com base em 2023, a GMXT planeja investir US$ 1,9 bilhão nos próximos cinco anos. Para isso, o plano prevê novas estações, construção de via dupla e modernização da frota. Além disso, ela planeja substituir as locomotivas de corrente contínua por modelos de corrente alternada ou movidos a GNL. O objetivo também é digitalizar o sistema de telecomunicações em toda a rede.

Locomotivas

Ao longo dos anos, os investimentos da GMXT levaram a melhorias operacionais. Portanto, o novo plano estratégico tem o potencial de aumentar ainda mais a lucratividade.

Atualmente, a GMXT opera sete oficinas para manutenção de locomotivas. Elas estão localizadas em Guadalajara (Jalisco), Torreon (Coahuila), Chihuahua (Chihuahua), Tierra Blanca (Veracruz), Jalapa (Veracruz), New Smyrna Beach (Flórida) e San Angelo (Texas).

Desde 2014, a empresa tem concentrado seus esforços na melhoria da produtividade. Para isso, consolidou os trens, aumentou a velocidade e reduziu os pedidos de precaução. Também ajustou o consumo de insumos e renovou seus equipamentos. Entre outras ações, substituiu as locomotivas de corrente contínua por locomotivas de corrente alternada, melhorando a tração e o consumo de combustível.

Por fim, a GMXT identificou as principais áreas de investimento. Essas áreas incluem locomotivas, vagões, oficinas, terminais, sinalização e via dupla. Também está trabalhando na melhoria de rotas estratégicas, como a Pacifico-Norte, e no desenvolvimento de obras importantes em Celaya, Monterrey e Texas Pacifico.