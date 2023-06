Pequenas empresas exportadoras nos Estados Unidos

Um relatório da Organização Mundial do Comércio (OMC) detalha o número de pequenas empresas exportadoras que operam nos Estados Unidos e os empregos que elas geram.

De acordo com dados de 2018 do Census Bureau, 32,5 milhões de pequenas empresas representavam 99,7% de todas as empresas na economia dos EUA e empregavam 61,2 milhões de trabalhadores (46,8% de todos os funcionários).

As mulheres representavam 47,3% dos trabalhadores e eram proprietárias de 43,1% das pequenas empresas; apenas um quinto das pequenas empresas pertence a minorias raciais.

Em 2019, os produtos exportados por cerca de 280.000 pequenas empresas, avaliados em US$ 460 bilhões, representaram 31,6% do total das exportações.

Embora as 242.000 pequenas empresas (com funcionários) do setor de manufatura representem apenas 4% das pequenas empresas em todo o país, seus 5,1 milhões de funcionários constituem 42,6% dos empregos nesse setor e 8,3% do total de empregos gerados por pequenas empresas.

As pequenas e médias empresas (PMEs) são uma fonte de oportunidades de emprego.

Pequenas empresas exportadoras

Pela primeira vez em um acordo comercial com os EUA, o T-MEC inclui um capítulo específico sobre PMEs, reconhecendo seu papel na economia de cada país signatário.

De acordo com a OMC, as empresas americanas com menos de 500 funcionários representam dois terços das empresas que comercializam mercadorias com o Canadá e o México.

O Acordo promove a cooperação e o compartilhamento de informações para gerar mais oportunidades de comércio e investimento para as PMEs da região, reduz a burocracia para remessas inferiores a US$ 2.500, aumenta os níveis de minimis, elimina a exigência de presença local para prestadores de serviços transfronteiriços e facilita o compartilhamento de informações e as melhores práticas para a participação de PMEs em contratos governamentais cobertos, entre outras medidas.

A Administração de Pequenas Empresas dos EUA (SBA) acompanha em um relatório anual as economias geradas pela redução da carga regulatória sobre as pequenas empresas.

Para as autoridades, melhorar a capacidade das pequenas empresas de participar do mercado global é um objetivo fundamental. As recomendações da revisão da Ordem Executiva 14017 exigem o seguinte: investir em PMEs e empresas desfavorecidas em cadeias de suprimentos essenciais; desenvolver um ecossistema que integre PMEs inovadoras e empresas desfavorecidas; e examinar a capacidade do Export-Import Bank of the United States de usar a autoridade existente para apoiar o setor de manufatura dos EUA.

Outras políticas, como set-asides e preferências em compras governamentais, promovem oportunidades econômicas para pequenas empresas, incluindo a manufatura.