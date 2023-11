Pacasmayo: produção de clínquer 

Send an email

A empresa de cimento peruana Pacasmayo produziu 1 milhão 453.600 toneladas de clínquer nos primeiros três trimestres de 2023, uma queda anual de 9,4 por cento.

O clínquer é um produto intermédio do cimento obtido através da síntese de calcário, argila e óxido de ferro num forno a cerca de 1,450 graus Celsius. Uma tonelada de clínquer é utilizada para produzir aproximadamente 1,1 toneladas de cimento Portland cinzento.

No terceiro trimestre deste ano, a Pacasmayo informou que o volume de produção de clínquer na fábrica de Pacasmayo aumentou 61,1%, em relação ao ano anterior, principalmente devido à entrada em funcionamento do seu novo forno.

Ao mesmo tempo, o volume de produção de clínquer na fábrica de Rioja diminuiu 16,9%, em linha com a menor procura de cimento, bem como com o consumo de stocks durante este trimestre.

Pacasmayo

A fábrica de Piura não produziu clínquer no terceiro trimestre, principalmente devido ao início da produção do seu novo forno em Pacasmayo, o que resultou numa transferência da produção para esta fábrica, bem como ao seu plano de produção anual destinado a maximizar a eficiência operacional dos nossos fornos.

Durante o terceiro trimestre do ano, as condições de baixo crescimento económico e de fraco investimento continuaram no Peru.

Em consequência, o Banco Central do Peru reviu em baixa a sua projeção de crescimento do PIB de 2,2% para 0,9% em 2023. Prevê-se que a atividade económica recupere em 2024 e cresça 3,0%, tendo em conta um El Niño moderado no primeiro trimestre de 2024.

A probabilidade de um El Niño moderado a forte aumentou nas últimas semanas.

Embora todos os sectores sejam afectados pelo El Niño, os mais afectados são a pesca, a construção e a agricultura.

Da mesma forma, embora haja efeitos a nível nacional, a região norte tende a ser a mais afetada pelas chuvas fortes, em especial Tumbes, Piura, Lambayeque e La Libertad.