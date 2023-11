OXXO, Shell et Cosan: magasins

Au 31 décembre 2022, il y avait 217 magasins OXXO dans les régions de Campinas et de Sao Paulo.

Toujours à la fin de l’année 2022, Grupo Nós comptait 1 213 magasins Shell Select franchisés et 38 magasins autonomes dans le réseau de stations-service de Raizen.

Grupo Nós est une alliance entre la société mexicaine FEMSA (propriétaire d’OXXO) et Raizen, détenue par la compagnie pétrolière britannique Shell et le conglomérat brésilien Cosan.

De son côté, Femsa est un conglomérat présent dans l’industrie des boissons, le secteur de la vente au détail, les pharmacies et les stations-service.

Au-delà du Mexique, la division Proximity Americas de FEMSA cherche à accroître sa taille en poursuivant son expansion en Colombie, au Chili, au Pérou et au Brésil.

Au Brésil, la croissance de la division Proximité Amériques s’accélère grâce à Raízen Conveniências, connue sous le nom commercial de Grupo Nós, la coentreprise de FEMSA avec Raízen Combustíveis S.A., qui exploite la proposition de valeur d’OXXO tout en continuant à évoluer avec les tendances, et qui poursuit la croissance de son format traditionnel, Shell Select.

Malgré l’existence d’autres groupes concurrents dans ce secteur, les principaux concurrents de la division «carburants» de FEMSA restent de petites chaînes familiales régionales de stations-service, qui rivalisent avec la division «carburants» en termes de chiffre d’affaires total, d’implantation de nouvelles stations et de main-d’œuvre.

Les plus grandes chaînes concurrentes de la division des carburants en termes de nombre de stations-service sont des chaînes régionales telles que Petro-7 (exploitée par 7-Eleven Mexico), Corpo Gas, G500, Hidrosina, des acteurs internationaux opérant au Mexique tels que British Petroleum, Mobil, Repsol et Shell, ainsi que des chaînes à prix réduits telles que Good Price, Cargo Gas et Gulf.

Raízen est active dans la production, la commercialisation, l’origination et le négoce d’éthanol, la production et le négoce de bioénergie, la revente et le négoce d’électricité, la production, la commercialisation, l’origination et le négoce de sucre, ainsi que la distribution et le négoce de carburants et de lubrifiants et les opérations connexes.

La division des carburants de FEMSA achète principalement de l’essence et du diesel pour ses activités au Mexique.

Le marché des carburants au Mexique a connu des changements structurels qui pourraient entraîner une diminution progressive du nombre de fournisseurs.