Os investimentos da OxyVinyls e da Orbia e a China e o vinil

Os investimentos da OxyVinyls e da Orbia para expandir a produção de cloreto de vinila nos Estados Unidos ocorrem no momento em que os EUA restringem as importações de pisos de vinil da China fabricados com trabalho forçado.

De janeiro a novembro de 2024, as importações americanas de pisos e revestimentos de parede ou teto de polímero de cloreto de vinila da China caíram a uma taxa anual de 24,7%, para US$ 1,291 bilhão.

Investimentos da OxyVinyls

A empresa mexicana Orbia planeja construir uma nova fábrica de cloreto de vinila e PVC nos EUA até 2028: a capacidade é de 1,1 milhão de toneladas.

Além disso, a OxyVinyls está investindo US$ 1,1 bilhão na modernização de sua fábrica de cloreto de vinila em La Porte, EUA.

As importações americanas de revestimentos de piso e parede/teto de polímero de cloreto de vinila da China para os Estados Unidos são mostradas abaixo, em milhões de dólares:

2018 : 2,830.

2019 : 2,845.

2020 : 3,142.

2021 : 3,210.

2022 : 2,972.

2023 : 1,876.

2024 (janeiro-novembro): 1.291.

China

As importações dos EUA desses produtos de todo o mundo foram de US$ 3,769 bilhões nos primeiros 11 meses de 2024, um aumento de 10,5% em relação ao ano anterior, de acordo com dados do Departamento de Comércio.

De acordo com a FracTracker Alliance, a alfândega dos EUA começou a reter produtos de pisos de vinil que não estavam documentados como livres de trabalho forçado provenientes da região de Xinjiang, na China.

Ao mesmo tempo, outros países ganharam participação no mercado de importações desses produtos nos EUA.

Estes foram os cinco principais exportadores de pisos e revestimentos de parede ou teto de polímero de cloreto de vinila para os Estados Unidos de janeiro a novembro de 2024, em milhões de dólares: