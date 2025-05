Os 5 maiores produtores de carne suína do mundo

O ranking global dos maiores produtores de carne suína do mundo em 2024 foi liderado pela China.

De longe, o gigante asiático domina o mercado global de carne suína: sua produção foi de 56,75 milhões de toneladas. No entanto, esse volume caiu 2,1% em comparação com 2023.

O motivo? Entre as principais causas estão a liquidação de porcas reprodutoras e a consolidação do mercado.

Maiores produtores de carne suína do mundo

A carne suína é a proteína mais consumida em todo o mundo. A China, os Estados Unidos e a União Europeia lideram os principais mercados. Juntos, eles respondem por grande parte da demanda global.

De acordo com o USDA, a população mundial de suínos chegará a 734,7 milhões de cabeças em 2024. Além disso, a produção de carne suína atingiu 116 milhões de toneladas.

Estes são os cinco maiores produtores de carne suína do mundo em 2024, em milhões de toneladas e taxas de crescimento ano a ano, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA):

China : 56,75 (-2,1 por cento).

União Europeia: 21,25 (+2,0 por cento).

Estados Unidos : 12,68 (+2,4 por cento).

Brasil : 5,31 (+2,9 por cento).

Rússia: 4,1 (+3,5 por cento).

Consumo crescente

A carne suína é uma proteína muito versátil. Ela oferece uma grande variedade de cortes e perfis de sabor. Além disso, é facilmente adaptada a diferentes preparações.

Ao contrário de outras proteínas de carne, a carne de porco é consumida durante todo o dia.

Do café da manhã ao jantar, ela está sempre presente na mesa. Bacon, salsichas e presunto são exemplos comuns. Esses produtos fazem parte de todas as refeições.

Além disso, de acordo com o National Pork Board dos EUA, o bacon lidera o mercado. Ele é, sem dúvida, o produto de carne embalada mais valorizado pelos consumidores.

Por outro lado, a Smithfield Foods afirma que a carne suína é uma das carnes mais consumidas no país. É, inclusive, o ingrediente mais utilizado nas pizzas americanas.

Ela também se destaca como o principal componente em produtos de carne enlatada e curada. De fato, as linguiças curadas representam a maior parte dessa categoria.

Além disso, a demanda por cozinhas internacionais continua a crescer nos Estados Unidos. Essa mudança está impulsionando o crescimento do mercado de carne suína.

Em especial, as culinárias asiática e mexicana estão ganhando terreno. Ambas usam a carne suína como proteína principal. Esse fenômeno é mais evidente entre os jovens consumidores. A Geração Z (de 12 a 27 anos) e a geração do milênio (de 28 a 43 anos) estão liderando essa tendência.