Os 5 maiores exportadores de bens e serviços do mundo em 2024

A China ficou em primeiro lugar no ranking dos maiores exportadores de bens e serviços do mundo em 2024.

De acordo com dados da Organização Mundial do Comércio (OMC), a China exportou US$ 3,577 trilhões em mercadorias e US$ 444 bilhões em serviços comerciais.

Enquanto as exportações de mercadorias são produtos físicos, como carros, sapatos ou medicamentos que um país vende no exterior, as exportações de serviços comerciais referem-se a atividades intangíveis vendidas internacionalmente, como seguros, educação, serviços de informática e turismo.

Exportadores de bens e serviços do mundo

Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar nessa lista, com exportações de bens no valor de US$ 2 trilhões e 065 bilhões e vendas de serviços comerciais no valor de US$ 1 trilhão e 077 bilhões.

Os Estados Unidos continuam a se distanciar da China no comércio. Agora, países como o México e o Vietnã estão ganhando destaque. Eles estão atuando como novos elos importantes nas cadeias de suprimentos globais.

Essa tendência se deve às tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. Além disso, as empresas estão buscando diversificar suas fontes de importação.

Os cinco maiores exportadores de bens e serviços do mundo em 2024, em bilhões de dólares, são mostrados a seguir:

China: 4.021. Estados Unidos: 3.142. Alemanha: 2.148. Países Baixos: 1.250. Reino Unido: 1.158.

Comércio global

De acordo com a McKinsey, entre 2017 e 2024, a participação da China nas importações dos EUA caiu seis pontos. Ao mesmo tempo, o México e as economias do sudeste asiático, como o Vietnã, aumentaram sua presença.

Em 2023, o México se tornou o maior fornecedor de mercadorias para os Estados Unidos. Assim, ultrapassou a China pela primeira vez desde 2007.

Essa mudança não é apenas geográfica. Ela também é estratégica. Por exemplo, empresas como a Apple transferiram parte de sua produção para a Índia e o Vietnã. O objetivo é reduzir os riscos tarifários e fortalecer a resistência de suas cadeias de suprimentos.

No entanto, novas preocupações estão surgindo. Uma delas é o transbordo. Em alguns casos, os produtos chineses são enviados para países terceiros antes de entrar nos EUA. Isso é feito para evitar as tarifas.

Em resposta, os EUA pediram ao México, ao Vietnã e a outras nações que reforçassem seus controles alfandegários. Apesar desses desafios, a estratégia de diversificação está avançando.