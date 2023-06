Os 11 maiores produtores de frango do mundo

Os Estados Unidos, a China e o Brasil foram os maiores produtores de frango do mundo (produção primária) em 2022, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

Acima de tudo, os Estados Unidos produziram 21 milhões 005.000 toneladas, seguidos pela China (14 milhões 300.000 toneladas) e pelo Brasil (14 milhões 250.000 toneladas).

Outros grandes produtores foram a União Europeia, a Rússia, o México, a Tailândia, a Argentina, a Turquia, a Colômbia e o Reino Unido.

Em particular, o Brasil foi o maior exportador de aves do mundo em 2022, de acordo com estimativas do USDA.

A produção, o consumo e os volumes de exportação de aves do Brasil aumentaram significativamente nos últimos anos.

A BRF, um dos maiores produtores mundiais de alimentos proteicos frescos e congelados em termos de capacidade de produção, de acordo com a WattAgNet, observou que esse crescimento foi impulsionado pelo aumento da produção de empresas brasileiras dedicadas à exportação, bem como pela competitividade da avicultura brasileira.

Apesar da indicação do USDA de uma redução na produção brasileira de aves para 2022 em comparação com 2021, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam um aumento de 2% para 2022 em comparação com 2021.

Produtores de frango

De acordo com o USDA, o comércio mundial de aves aumentou 2% em 2022 em relação a 2021, principalmente devido ao aumento das exportações do Brasil (mais 5% em relação a 2021) e da Tailândia (mais 14% em relação a 2021).

De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), as exportações de partes de aves aumentaram 6% em 2022 em comparação com 2021, respondendo por 69% do volume total de aves exportadas.

O frango inteiro, que representou 21% do volume total, diminuiu 2% em 2022 em comparação com 2021.

Os principais destinos em 2022 foram China, Japão, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.

Em comparação com 2021, em 2022, a Arábia Saudita diminuiu as importações totais do Brasil em 4%, a China diminuiu as importações totais do Brasil em 16%, o Japão diminuiu as importações totais do Brasil em 6% e os Emirados Árabes Unidos diminuíram as importações totais do Brasil em 14%.

A BRF S.A. é uma das maiores produtoras mundiais de alimentos proteicos frescos e congelados em termos de capacidade de produção, de acordo com a WattAgNet, com um portfólio de aproximadamente 5.500 unidades de manutenção de estoque (“SKUs”), em 31 de dezembro de 2022.