Os 10 principais países importadores de carne bovina do Brasil

Os Estados Unidos, os Emirados Árabes Unidos e, principalmente, a China foram os principais importadores de carne bovina brasileira.

As exportações brasileiras desse produto para o mundo somaram 10.087 milhões de dólares, o que significou um crescimento de 18% em relação ao ano anterior, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Importadores de carne bovina

O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo e a China foi seu mercado mais importante, com uma participação de 59,3% nesses embarques, medidos em valor.

O ano recorde para as exportações de carne bovina do Brasil foi 2022, com 10.938 milhões de dólares.

A classificação a seguir mostra os principais países importadores da carne bovina brasileira em 2024, em milhões de dólares e sua variação percentual anual:

China : 5.980 (+4%).

Estados Unidos : 886 (+93%).

Emirados Árabes Unidos : 523 (+94%).

Filipinas : 334 (+60%).

Egito : 273 (+12%).

Rússia : 261 (+39%).

Hong Kong : 184 (-4%).

Arábia Saudita : 172 (+23%).

Itália : 164 (+26%).

México : 152 (+575%).

Total de importações do Brasil: 10.087 (+18%).

Mercado brasileiro

De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), o consumo das famílias brasileiras cresceu 10,7% em dezembro de 2023, em comparação com o mesmo mês de 2022. Durante o ano, as vendas dos supermercados aumentaram 3,1% em termos reais.

O Brasil está entre os maiores consumidores de carne do mundo. Em 2023, o consumo per capita atingiu 95,9 kg, representando um aumento de 0,3% em relação a 2022, de acordo com a OCDE.

A demanda por carne de frango e de porco varia de acordo com a situação econômica do país. Para o período de 2023 a 2028, estima-se que o consumo de aves cresça 5,7% e o de carne suína 4,3%, pois essas continuam sendo as principais fontes de proteína no Brasil.

O Brasil foi o segundo maior produtor, o terceiro maior consumidor e o maior exportador de carne bovina do mundo em 2023, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).